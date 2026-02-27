 Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

14:11 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

Azərbaycan Mərkəzi Bankının Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq etməsi və ekosistemə inteqrasiyası nəzərdə tutulur.

1news.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün təsdiqlədiyi "Rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair 2026−2028-ci illər üçün Fəaliyyət Planı"nda öz əksini tapıb.

Sənədə əsasən, məqsəd maliyyə əməliyyatlarında xərclərin effektivliyinin və şəffaflığın artırılmasıdır.

Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin maliyyələşdirilməsi dövlət büdcəsi və qanunla nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına təmin ediləcək.

Paylaş:
70

Aktual

Rəsmi

Cavidan Hüseynov Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında səfiri oldu - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib

Rəsmi

Azərbaycanda sosial şəbəkələrə giriş üçün yaş məhdudiyyəti tətbiq ediləcək - SƏRƏNCAM

İqtisadiyyat

Azərbaycanda avtomobil bazarında artan qiymət, dəyişən seçimlər - Vüqar Orucdan ŞƏRH

İqtisadiyyat

Azərbaycanda avtomobil bazarında artan qiymət, dəyişən seçimlər - Vüqar Orucdan ŞƏRH

İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib

Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

Kənan Quluzadə: “Azərbaycanın turizm sektoru WUF13 iştirakçılarını qarşılamağa tam hazırdır”

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Qızılın qiyməti 5,2 min dolları ötüb

ADY-dən yenilik: Gediş kartının balansını rəqəmsal artırmaq mümkündür

Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları ötüb

“Moody's”: Azərbaycan hökuməti bankları dəstəkləmək üçün kifayət qədər resurslara malikdir

Son xəbərlər

Tələbələrin fotolarını yaydığı üçün saxlanan şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

Bu gün, 17:46

Bəhreyn Krallığında səfir təyin edilən Cavidan Hüseynov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 17:42

Cavidan Hüseynov Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında səfiri oldu - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:37

Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib

Bu gün, 17:35

İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Efiopiyanın Baş naziri ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb

Bu gün, 17:29

Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

Bu gün, 17:22

Azərbaycanda sosial şəbəkələrə giriş üçün yaş məhdudiyyəti tətbiq ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:15

Azərbaycanda avtomobil bazarında artan qiymət, dəyişən seçimlər - Vüqar Orucdan ŞƏRH

Bu gün, 17:13

İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib

Bu gün, 16:57

Şamaxıda iki zəlzələ qeydə alınıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:50

Hoteldəki faciəyə görə ayrıca cinayət işi ayrılıb - Mehdiyevlər dindirilib

Bu gün, 16:28

AQTA arıqlamaq üçün istifadə olunan çay və qəhvələrlə bağlı istehlakçılara çağırış edib

Bu gün, 16:04

Efiopiyanın Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Bu gün, 15:56

ETX “Narketing163” adlı qruplaşmanın kiberhücum cəhdlərinə qarşı operativ tədbir görüb

Bu gün, 15:43

Martda bəzi yerlərdə havanın normadan bir qədər yüksək olacağı gözlənilir - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 15:27

İyuna qədər dövlət qurumlarına yeni müavin təyin olunacaq

Bu gün, 15:25

Bakıda mənzildə meyit tapıldı

Bu gün, 15:21

“Lake Hotel”də dörd gəncin ölümündə təqsirləndirilən sahibkara hökm oxundu

Bu gün, 14:56

İlin ilk Ay tutulması baş verəcək

Bu gün, 14:47

Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

Bu gün, 14:11
Bütün xəbərlər