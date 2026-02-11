 Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
1news TV

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Qafar Ağayev11:23 - Bu gün
Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Bakının bir çox küçə və prospektlərində müntəzəm sərnişin avtobuslarının rahat hərəkətini təmin etmək, paytaxt sakinlərinin gedəcəkləri ünvana zamanında çatmasını təmin etmək məqsədilə avtobus zolaqları yaradılıb.

Ancaq bu avtobus zolaqlarının çəkilməsi müsbət qarşılandığı kimi, narazılıqlara da səbəb oldu. Belə ki, minik avtomobili sürücüləri, xüsusilə də taksi sürücüləri və onların sərnişinləri minib-düşmə yerlərinin olmamasına görə narazı idilər. İnsanlar avtobus zolaqlarının çəkildiyi küçələrdə nə taksiyə minə bilirdi, nə düşə bilirdilər. Sürücü avtomobili ilə avtobus zolağına daxil olanda cərimə olunurdu, bundan yayınmaq üçün ikinci zolaqda da sərnişini düşürmək və mindirmək sürücülərin cərimələnməsinə səbəb olurdu. Sürücülər sərnişinləri minidərkən və ya endirərkən təhlükəsizlik üçün uyğun şərait tapa bilmirdilər.

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bu məsələlər təhlillər apararaq bu məsələnin həlli istiqamətində addımlar atılmağa başlandı.

Bir müddətdir ki, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən paytaxtın bəzi ərazilərində avtobus zolaqlarında minik avtomobillərinin sərnişinləri rahat şəkildə mindirib-düşürməsi üçün xüsusi yerlərin yaradılır.

Paytaxtın bəzi avtobus zolaqlarında yaradılan minib-düşmə yerləri artıq sürücülər və sərnişinlər üçün rahatlıq təmin edir.

Bəzi sürücülər məlumatsızlıqdan hələ də avtobus zolağında yaradılan bu minib-düşmə yerlərində sərnişin düşürdüklərində və ya mindirdiklərində cərimə olunacağı qorxusu ilə qaydaları pozurlar, bəziləri isə bu yerlərdə uzun müddətli avtomobil saxlayaraq avtobusların hərəkətinə mane olmağa çalışırlar.

Bununla bağlı hazırladığımız videoreportajda qaydaları izah etməyə çalışmışıq:

Qurumların açıqlamaları

Məsələ ilə bağlı 1news.az-a danışan Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) mətbuat katibi Tural Orucov deyib:

“AYNA tərəfindən xüsusi hərəkət zolaqlarında minik avtomobillərinin sərnişinləri üçün minib-düşmə yerlərinin yaradılması davam etdirilir.

Məqsəd avtobus zolaqlarında ictimai nəqliyyatın hərəkətinə mane olmadan minib-düşməyə imkan yaratmaqdır.

Son belə məntəqələr Səbail rayonunun Üzeyir Hacıbəyli küçəsində (Puşkin küçəsi ilə Azadlıq prospektinin aralığı) və Nəsimi rayonunun Azadlıq prospektində (ABŞ səfirliyinin qarşısı) yaradılıb.

Bundan əvvəl isə Yusif Səfərov və Rəşid Behbudov küçələrində, həmçinin Rəşid Behbudov və Mikayıl Rəfili, 28 May və Fikrət Əmirov küçələrinin kəsişməsində, Neftçilər, 8 Noyabr və Qara Qarayev prospektlərində, Füzuli, Cəfər Cabbarlı və A.M.Şərifzadə küçələrində təşkil edilib.

Minib-düşmə yerlərindən istifadə zamanı ictimai nəqliyyatın hərəkətinə şərait yaradılmalı, minib-düşmələr ən qısa vaxtda yerinə yetirilməli, təhlükəsizlik və manevretmə qaydalarına əməl edilməlidir.

Bu günə qədər ümumilikdə 16 küçə və prospektdə 27 məntəqədə minib-düşmə yeri təşkil edilib”.

Bakı Şəhər DYPİ-nin Təbliğat və ictimai işlər üzrə rəisi Toğrul Nəsirli saytımıza açıqlamasında bildirib:

“Bildiyiniz kimi, ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün ayrılmış bəzi xüsusi zolaqlarda adamların minib-düşməsi üçün də müvafiq yerlər ayrılmışdır. Lakin təəssüflə qeyd etməliyəm ki, bəzi sürücülər tərəfindən yaradılmış şəraitdən sui-istifadə hallarına yol verilir. Nəqliyyat vasitələrini saxlayaraq avtobusların hərəkətinə maneə yaradırlar ki, bu da öz növbəsində inzibati məsuliyyət yaradır. Belə hal aşkar edildiyi təqdirdə sürücü barəsində qanunauyğun tədbirlər görülür. Odur ki, sürücülər nəzərə almalıdırlar ki, qeyd edilən yerlər nəqliyyat vasitəsinin dayanması üçün deyil, adamların minib-düşməsi üçün nəzərdə tutulub”.

Foto+video: Nadir İbrahimli

Paylaş:
342

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin sədrliyi ilə “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası” adlı müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Ərəb Parlamentinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

1news TV

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Rəsmi

Dövlət Başçısı Məsud Pezeşkianı təbrik edib

1news TV

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

İslam Səfərli küçəsində “Piyada inqilabı”: Müvəqqəti narahatlıqlar uzunmüddətli rahatlığa çevrilir - VİDEOREPORTAJ

Atalıq məzuniyyəti: Azərbaycanlı atalar bu imkandan istifadə edəcəklərmi? – Paytaxt sakinləri ilə VİDEOSORĞU

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

İslam Səfərli küçəsində “Piyada inqilabı”: Müvəqqəti narahatlıqlar uzunmüddətli rahatlığa çevrilir - VİDEOREPORTAJ

Son xəbərlər

İlham Əliyevin sədrliyi ilə “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası” adlı müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:26

Neftçalada “Sahib” şadlıq evində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:19

Sabunçu rayonunda evdə yıxılan qadın həyatını itirib

Bu gün, 17:10

Qanunsuz qeydiyyata alınmış qrantlara dair əməliyyatlar üzrə işlərə baxacaq qurumlar müəyyənləşdi

Bu gün, 16:55

“PAŞA Real Estate” Qlobal Aktivlərini “One&Only” Hudson Valley, Nyu-York ilə genişləndirir - FOTO

Bu gün, 16:37

Milli Məclisin sədri Ərəb Parlamentinin prezidenti ilə görüşdü

Bu gün, 16:32

ADY sədri Türkmənbaşı Beynəlxalq Dəniz Limanında olub

Bu gün, 16:16

Azərbaycandakı kommersiya banklarının strateji hədəfləri müzakirə edildi

Bu gün, 16:06

Qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar olunub

Bu gün, 15:44

Mədəniyyət Nazirliyinin 2025-ci ildəki fəaliyyətinə dair genişləndirilmiş kollegiya iclası keçirilir

Bu gün, 15:43

Ərəb Parlamentinin prezidenti Fəxri xiyabanı və Zəfər parkını ziyarət edib

Bu gün, 15:24

“LIU JO” və “Coccinelle” brendlərinin yeni mağazaları “Port Baku”da - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:11

Fevralın 13-də pensiyaların yeni artımla birgə ödənişinə başlanacaq

Bu gün, 14:35

DTX-nin həbs etdiyi Mirədalət Talışxanov barəsində qərar qəbul edilib

Bu gün, 14:23

Milliön terminallarında şəxsi kabinetizlə daha sürətli ödəniş edin

Bu gün, 14:10

Bakıda yaşayış binasında yanğın baş verib, sakinlər təxliyə olunub - VİDEO

Bu gün, 14:02

Bakı və Əbu-Dabinin qardaşlaşması ilə bağlı Memorandum imzalanıb

Bu gün, 13:24

İlham Əliyev: Müsəlman, o cümlədən ərəb ölkələri ilə əlaqələr xarici siyasətdə prioritet istiqamətlərdəndir

Bu gün, 12:47

2025-ci ildə ekspertlər tərəfindən 2 milyondan çox obyekt üzərində tədqiqat aparılıb

Bu gün, 12:45

İlham Əliyev Ərəb Parlamentinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 12:44
Bütün xəbərlər