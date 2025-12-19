 Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Qafar Ağayev09:42 - Bu gün
Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 26, 27, 28 və 29 dekabr tarixlərində Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edib.

ADY-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, eyni zamanda, sərnişinlər bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də səfər edə bilər.

Biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya “ADY Mobile” tətbiqindən əldə etmək olar.

Paylaş:
96

Aktual

Rəsmi

Ukrayna Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

Hökməli və Qobuda yolların təmirinə 1.4 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Milli Məclis Amnistiya aktını qəbul edib

Cəmiyyət

Astarada itkin düşən balıqçılardan birinin meyiti tapılıb

Cəmiyyət

Tarixi binada aparılan qanunsuz işlər dayandırıldı - FOTO

Bu ilin 11 ayında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilənlərin sayı açıqlanıb

TƏBİB rəhbəri: Azərbaycanda uşaq ölümlərinin sayı 30 faiz azalıb

Salman Babazadə ilə müsahibə: “Yüksəliş” qalibi və Bolt Business-in yeni rəhbəri məqsədlərindən danışır

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İrşad-da “Yaşıl Günlər” başladı! - FOTO - VİDEO

Noutbuk etibarlı köməkçiyə çevrilərsə: “ASUS ExpertBook B” seriyası haqqında hər şey - FOTO

İmtahan binasına köməkçi vasitələr necə keçirilib? - Kamran Əsədovun da içində olduğu cinayət işinin detalları

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Tarixi binada aparılan qanunsuz işlər dayandırıldı - FOTO

Bu gün, 13:36

Bu ilin 11 ayında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:26

Ukrayna Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 13:17

TƏBİB rəhbəri: Azərbaycanda uşaq ölümlərinin sayı 30 faiz azalıb

Bu gün, 13:11

Salman Babazadə ilə müsahibə: “Yüksəliş” qalibi və Bolt Business-in yeni rəhbəri məqsədlərindən danışır

Bu gün, 13:03

Ölkə üzrə dispanser qeydiyyatına alınan vərəmli xəstələrin sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:57

Hökməli və Qobuda yolların təmirinə 1.4 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 12:54

TƏBİB sədri: Bakıda 3 böyük xəstəxananın əsaslı yenidən qurulması işləri davam edir

Bu gün, 12:50

Vüqar Qurbanov: Əhaliyə 85 milyondan çox tibbi xidmət göstərilib

Bu gün, 12:40

Milli Məclis Amnistiya aktını qəbul edib

Bu gün, 12:33

Qusarda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 12:04

Milli Məclis Avropa Parlamentinin qətnaməsi ilə bağlı bəyanat qəbul edəcək

Bu gün, 11:42

Astarada itkin düşən balıqçılardan birinin meyiti tapılıb

Bu gün, 11:34

Milli Məclisin plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:05

Novxanıda restoranda yanğın olub

Bu gün, 11:00

Bakıda tikinti zamanı ziyan dəyən abidənin dam örtüyü bərpa edilir

Bu gün, 10:50

İlham Əliyev Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 90 illiyinə həsr olunan konqresin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 10:32

AQTA bayram günlərində saxta spirtli içkilərlə bağlı istehlakçıları diqqətli olmağa çağırır

Bu gün, 10:22

ABŞ “Green Card”-ı müvəqqəti dayandırır

Bu gün, 10:11

Bakıda “Kənddən şəhərə” Yeni il yarmarkası keçiriləcək

Bu gün, 09:55
Bütün xəbərlər