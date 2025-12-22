Azadlığa çıxan şəxs: Amnistiyaya görə Prezidentə təşəkkür edirəm
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə irəli sürülən amnistiya aktı əsasında azadlığa buraxılan məhkum Seyidağa Məmmədzadə dövlət başçısına təşəkkür edib.
“Amnistiya aktının icrasınadək cəzasının yarısını çəkmişəm.
1news.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə irəli sürülən amnistiya aktı əsasında azadlığa buraxılan məhkum Seyidağa Məmmədzadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
S.Məmmədzadə bildirib:
“Prezident İlham Əliyevə amnistiya təşəbbüsünə görə təşəkkür edirəm. Yaxınlarım azadlığa çıxmağıma çox sevindi. Digər məhkumlara da azadlıq arzulayıram. Azadlığın qədrini bilib cinayətdən uzaq durmaq lazımdır”.
