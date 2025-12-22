65 məktəbdə peşə təmayüllü siniflər fəaliyyət göstərir
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki 65 təhsil müəssisəsində “Peşə təmayüllü siniflərin təşkili” layihəsi tətbiq olunur.
İdarədən 1news.az-a verilən məlumata görə, Təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən peşə təmayüllü siniflərin yaradılmasının əsas məqsədi ümumi təhsil bazasında təhsilalanların müxtəlif peşələr üzrə ilkin bilik və bacarıqlara yiyələnməsinin təmin edilməsindən, peşə ixtisasları barədə məlumatlandırılmaqla əmək bazarına, eləcə də peşə təhsilinə hazırlanmasından ibarətdir.
93