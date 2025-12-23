 Kərkicahan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

Kərkicahan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib - FOTO

Qafar Ağayev14:39 - Bu gün
Kərkicahan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib - FOTO

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 23-də Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin binasının əsaslı təmirdən sonra açılışında iştirak edib.

1news.az xəbər verir ki, elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev dövlətimizin başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, 624 şagird yerlik məktəbin binasında əsaslı təmir işləri yüksək səviyyədə və qısa müddətdə həyata keçirilib. Burada ümumilikdə 17 sinif otağı, laboratoriyalar, STEAM, informatika, hərbi hazırlıq, biologiya, kimya, fizika, texnologiya, dərnək, məktəbəqədər hazırlıq otaqları, kitabxana, oxu, idman və akt zalları, yeməkxana müəllim və şagirdlərin ixtiyarına veriləcək. Binadakı otaqların hamısı zəruri tədris vəsaiti ilə təchiz edilib. Bundan başqa, məktəbin həyətyanı sahəsində açıq idman meydançası da yaradılıb. Bir sözlə, burada təlim-tədrisin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün hərtərəfli imkanlar mövcuddur.

Qeyd edək ki, müasir təhsil infrastrukturunun yaradılması işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən genişmiqyaslı yenidənqurma işlərinin vacib istiqamətlərindən biridir. Azad edilmiş torpaqlarımızda təhsil ocaqlarının müasir layihələr əsasında inşası, onların zəruri tədris avadanlığı ilə təchizi, fənn kabinetlərinin, laboratoriyaların, idman infrastrukturunun yaradılması bu müəssisələrdə çalışan müəllimlərin və təhsil alan şagirdlərin hərtərəfli şəraitlə təmin olunmalarına hədəflənib. Bütün bunlar, eyni zamanda, müəllimlərin və şagirdlərin doğma yurdlarına qayıdışını sürətləndirir, həmçinin işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda sosial həyatın canlanmasına töhfə verir.

Paylaş:
85

Aktual

Cəmiyyət

Milyonluq qaçaqmalçılıq zənciri ifşa edildi, vəzifəli şəxslər məsuliyyətə cəlb olundu

Rəsmi

Prezident Ağdam Sənaye Parkında “Saloğlu Qarabağ” MMC-nin istehsal müəssisəsinin təməlini qoyub - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində buraya köçən sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİB

Rəsmi

Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

İordaniyanın Kralı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Prezident Ağdam Sənaye Parkında “Saloğlu Qarabağ” MMC-nin istehsal müəssisəsinin təməlini qoyub - FOTO

İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində buraya köçən sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİB

Qarabağ Universitetinin Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin binasının açılışı olub

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Hökməli və Qobuda yolların təmirinə 1.4 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Tatarıstanın Rəisi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Dağıstanın rəhbəri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Dmitri Medvedev Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Son xəbərlər

İordaniyanın Kralı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 16:44

Xırdalanda qanunsuz və antisanitar şəraitdə fəaliyyət göstərən quş kəsimi sexinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb − VİDEO

Bu gün, 16:43

Milyonluq qaçaqmalçılıq zənciri ifşa edildi, vəzifəli şəxslər məsuliyyətə cəlb olundu

Bu gün, 16:30

Prezident Ağdam Sənaye Parkında “Saloğlu Qarabağ” MMC-nin istehsal müəssisəsinin təməlini qoyub - FOTO

Bu gün, 16:28

İlham Əliyev: “Böyük Qayıdış” bu gün dünya miqyasında ən uğurla icra edilən qayıdış proqramıdır

Bu gün, 16:06

Füzulidə iranlı narkotacir saxlanılıb, ondan 41 kq marixuana aşkarlanıb

Bu gün, 16:05

Yunanıstanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

Bu gün, 15:58

İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində buraya köçən sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:52

Qarabağ Universitetinin Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin binasının açılışı olub

Bu gün, 15:31

Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 15:21

İlham Əliyev Qarabağ Universitetinin Mühəndislik fakültəsinin binasının təməlini qoyub

Bu gün, 15:03

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 14:50

9 abituriyentin nəticəsi ləğv edilib

Bu gün, 14:41

Kərkicahan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib - FOTO

Bu gün, 14:39

Dmitri Medvedev Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 14:30

İçərişəhər və Qalada mədəni irsin qorunması üzrə görülən işlər təqdim edilib

Bu gün, 13:47

Prezident İlham Əliyev Xankəndinin Kərkicahan qəsəbəsində olub - FOTO

Bu gün, 13:35

Fuad Xəlilov: İçərişəhərdə videoçəkilişlərlə bağlı yeni qaydalar müəyyənləşdirilib

Bu gün, 13:27

İrandan narkotik vasitələrin ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 13:24

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11
Bütün xəbərlər