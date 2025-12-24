 Viktor Orban Prezident İlham Əliyevi təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

Viktor Orban Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

17:58 - Bu gün
Viktor Orban Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Hörmətli cənab Prezident.

Doğum gününüz münasibətilə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm.

Macarıstanın həm sülh dövründə, həm də son onilliklərdəki böhran dövründə Azərbaycana güvənə bilməsinə görə minnətdarlığımı bildirirəm. İkitərəfli münasibətlərimiz ildən-ilə daha da güclənməkdə davam edir. Əməkdaşlığımız genişlənərək bir çox əsas sahəni, xüsusilə də enerji sektorunu əhatə edir.

Zati-alinizin şəxsi töhfələri sayəsində xalqlarımız arasında münasibətlərdə yeni bir dövr başlanmışdır və buna görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.

Sizi əmin etmək istərdim ki, hökumətim tərəfdaşlığımızın dərinləşməsinə və xalqlarımızın ortaq maraqlarının irəliləməsinə sadiqdir.

Sizə möhkəm cansağlığı və məsuliyyətli fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram".

Paylaş:
100

Aktual

Rəsmi

Viktor Orban Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

Dövlət başçısı Ağdamda 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib və buraya köçən sakinlərlə görüşüb - FOTO - ...

Rəsmi

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

İsrailin Prezidenti İlham Əliyevə zəng etdi

Rəsmi

Viktor Orban Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Dövlət başçısı Ağdamda 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib və buraya köçən sakinlərlə görüşüb - FOTO - YENİLƏNİB

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

İlham Əliyev Xankəndidə Zəfər parkının açılışında iştirak edib - FOTO - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Ukrayna Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Hökməli və Qobuda yolların təmirinə 1.4 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Tatarıstanın Rəisi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində buraya köçən sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Viktor Orban Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 17:58

Azərbaycan Prezidenti: Son illərin tarixində ən böyük ədalətsizliklə biz üzləşmişdik

Bu gün, 17:50

Magistraturaya qəbul olmaq istəyənlər üçün sınaq imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 17:47

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 17:43

Dövlət başçısı: Bu gün Ağdam rayonunda artıq həyat bərpa edilir

Bu gün, 17:39

Əli Əsədov Türkiyə Diyanət İşləri İdarəsinin sədri ilə görüşüb

Bu gün, 17:36

“Şəhidlərimizi, Xocalı qurbanlarını, digər günahsız insanların həlak olmasını heç vaxt unuda bilmərik”

Bu gün, 17:27

İlham Əliyev: Bu gün Ağdam şəhərinin tarixində çox əlamətdar bir gündür

Bu gün, 17:24

Gürcüstan Prezidenti Azərbaycan dövlət başçısını təbrik edib

Bu gün, 17:12

Dövlət başçısı Ağdamda 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib və buraya köçən sakinlərlə görüşüb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:03

Sabahdan Bakı və Sumqayıtın müxtəlif ərazilərində “Kənddən Şəhərə” Yeni il yarmarkaları fəaliyyətə başlayır

Bu gün, 16:59

Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının iclası keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:40

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 16:38

2-ci Alatava ərazisində fərdi yaşayış evində yanğın baş verib

Bu gün, 16:28

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 16:13

İsrailin Prezidenti İlham Əliyevə zəng etdi

Bu gün, 15:44

İki kollecə direktor müavini təyin olundu

Bu gün, 15:32

Səhiyyə Nazirliyi əhalini qripə qarşı peyvənd olunmağa çağırıb

Bu gün, 15:28

ADY bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 15:16

Sos kəndində daha 24 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub

Bu gün, 15:13
Bütün xəbərlər