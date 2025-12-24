 Özbəkistan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

Özbəkistan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Qafar Ağayev12:38 - Bu gün
Özbəkistan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev dekabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Şavkat Mirziyoyev dövlət başçısına ad günü münasibətilə təbriklərini çatdıraraq, ona prezidentlik fəaliyyətində yeni uğurlar və möhkəm cansağlığı arzulayıb.

Prezident İlham Əliyev göstərilən diqqətə və təbrikə görə minnətdarlığını bildirib.

Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana, Özbəkistan Prezidentinin isə bu ölkəyə həyata keçirdikləri səfərlər və aparılmış səmərəli müzakirələr məmnunluqla xatırlanıb.

Dövlət başçıları Azərbaycan–Özbəkistan münasibətlərinin qardaşlıq, dostluq və müttəfiqlik prinsiplərinə əsaslandığını qeyd edərək gələcəkdə də əlaqələrin bütün sahələr üzrə uğurla inkişaf edəcəyinə əminliklərini bildirib, əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

Paylaş:
82

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Xankəndidə Zəfər parkının açılışında iştirak edib - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

İrakli Kobaxidze Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Rəsmi

Dövlət başçısı Ağdamda 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib və buraya köçən sakinlərlə görüşüb

Rəsmi

Putin Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyev Xankəndidə Zəfər parkının açılışında iştirak edib - FOTO - YENİLƏNİB

Kasım-Jomart Tokayev Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

İrakli Kobaxidze Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Dövlət başçısı Ağdamda 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib və buraya köçən sakinlərlə görüşüb

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

DSX-nin döyüş bayrağının təsvirinə dəyişiklik edildi

İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində buraya köçən sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Ağdam şəhərində “Hilton Garden Inn Agdam” hotelinin açılışında iştirak edib

Tatarıstanın Rəisi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Son xəbərlər

ADY bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 15:16

Sos kəndində daha 24 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub

Bu gün, 15:13

İlham Əliyev Xankəndidə Zəfər parkının açılışında iştirak edib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:50

Horovluda daha 19 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:36

Gecikdirilmiş 825 min manat vəsaitin işçilərə ödənilməsi təmin olunub

Bu gün, 14:28

Kasım-Jomart Tokayev Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 14:13

İrakli Kobaxidze Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 13:32

25 dekabrda hava necə olacaq? - Proqnoz

Bu gün, 13:30

Bayram günlərində avtovağzal və avtostansiyalar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 13:21

Aleksandar Vuçiç Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 13:12

Təhlükə hər yerdədir! - ETX-dən maarifləndirici VİDEO

Bu gün, 12:47

Dövlət başçısı Ağdamda 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib və buraya köçən sakinlərlə görüşüb

Bu gün, 12:40

Özbəkistan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 12:38

Abşeronda elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq

Bu gün, 12:30

“Koroğlu” tankeri təmirdən sonra Türkmənistana səfər edib

Bu gün, 11:56

“Falcon 50” qəzası: Qara qutu tapıldı, araşdırma üçün heyət Türkiyəyə gəlir

Bu gün, 11:43

Ötən dövrdə Azərbaycanda himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 60-a çatıb

Bu gün, 11:33

“Call of Duty”nin yaradıcısı faciəvi şəkildə vəfat edib

Bu gün, 11:16

Putin Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 11:07

Bakı Bəyannaməsi BMT-nin rəsmi sənədi kimi dərc olunub

Bu gün, 10:33
Bütün xəbərlər