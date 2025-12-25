 Yasamalda ictimai iaşə müəssisəsində ciddi nöqsanlar aşkarlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Yasamalda ictimai iaşə müəssisəsində ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

Qafar Ağayev17:36 - Bu gün
Yasamalda ictimai iaşə müəssisəsində ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi, ev 61 ünvanında fiziki şəxs Tənzilə Saməddin qızı Xaliqovaya məxsus "Kababçı" ictimai iaşə müəssisəsində plandankənar yoxlama aparıblar.

Agentliyin İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, yoxlama zamanı qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ-hüquqi aktların, sanitariya norma və qaydalarının tələblərinin pozulması halları aşkarlanıb.

Müəssisədə texnoloji ardıcıllıq prinsipinə əməl olunmadığı, məhsulların çirklənmədən qorunmadığı, temperaturun monitorinqi və qeydiyyatının aparılmadığı, ayrıca yuma çanaqlarının təşkil edilmədiyi məlum olub. Həmçinin divar və tavan səthlərinin tamlığının pozulduğu, istifadə olunan suyun filtrasiya edilmədiyi, məhsulların saxlanma rejiminin normativ tələblərə cavab vermədiyi və mal qonşuluğu prinsipinə riayət olunmadığı müəyyən edilib.

Faktla bağlı obyekt rəhbərliyi barəsində inzibati protokol tərtib olunub, mətbəxdə istehlaka hazır qidalardan nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb edilib. İctimai iaşə müəssisəsində nöqsanlar aradan qaldırılanadək xidmətlərin göstərilməsi dayandırılıb.

Paylaş:
167

Aktual

Rəsmi

Bir sıra məhkəmələrə hakimlər təyin edilib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Şamil Ayrım Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisi təltif edilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Arzu Əliyeva tərəfindən sığınacağa yeni avtobus hədiyyə olunub - FOTO

Cəmiyyət

Yasamalda ictimai iaşə müəssisəsində ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

Əməliyyat keçirildi: 1 milyon manatlıq kriptovalyutanı ələ keçirən şəxsləri saxlayıb - VİDEO

Bolt Accelerator Demo Day: Azərbaycanda innovasiya və sahibkarlığı dəstəkləyən final təqdimatı uğurla başa çatdı - FOTO

Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın olub, 9 nəfər təxliyə edilib

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə yola salınan köç ünvana çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

FHN daha bir yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyətini dayandırıb - FOTO - VİDEO

Meyxanaçı Kərim dəfn edilib - FOTO

Milli Məclis Amnistiya aktını qəbul edib - TAM MƏTN - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Bir sıra məhkəmələrə hakimlər təyin edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:53

Yasamalda ictimai iaşə müəssisəsində ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:36

Əməliyyat keçirildi: 1 milyon manatlıq kriptovalyutanı ələ keçirən şəxsləri saxlayıb - VİDEO

Bu gün, 16:58

Bolt Accelerator Demo Day: Azərbaycanda innovasiya və sahibkarlığı dəstəkləyən final təqdimatı uğurla başa çatdı - FOTO

Bu gün, 16:47

Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın olub, 9 nəfər təxliyə edilib

Bu gün, 16:33

“Moskva göz yaşlarına inanmır” filminin baş qəhrəmanı vəfat etdi

Bu gün, 16:04

Bakıda narkokuryerdə 17 kq marixuana aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 15:25

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Bu gün, 15:20

Oqtay Əsədovun qızı vəfat etdi

Bu gün, 15:08

İki gündə pirotexniki vasitələr satan 22 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:01

Xaçmazda itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub - TƏFƏRRÜAT

Bu gün, 14:58

Şamil Ayrım Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 14:45

Növbəti köç Xocalının Şuşakənd və Xanyurdu kəndlərinə çatıb

Bu gün, 14:29

Əli Əsədov AZAL təyyarəsinin qəzasının birinci ildönümündə həlak olan ekipaj üzvlərinin məzarlarını ziyarət edib

Bu gün, 14:27

Qaradağda 3 nəfərin öldüyü avtobus qanunsuz fəaliyyət göstərirb - AYNA-dan açıqlama

Bu gün, 14:16

Bərdə və Ağdamda silah alveri edən dəstənin üzvləri tutulub - FOTO

Bu gün, 13:55

Azərbaycan və Türkiyə silahlı təcavüzə məruz qaldıqda bir-birinə qarşılıqlı yardım göstərəcək

Bu gün, 13:38

ABŞ səfirliyi AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 13:37

Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisi təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:30

Bakıda avtobuslar yanvarın 1-də saat 01:30-dək fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 13:20
Bütün xəbərlər