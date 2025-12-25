 Bir sıra məhkəmələrə hakimlər təyin edilib - SƏRƏNCAM | 1news.az | Xəbərlər
Bir sıra məhkəmələrə hakimlər təyin edilib - SƏRƏNCAM

Qafar Ağayev17:53 - Bu gün
Bir sıra məhkəmələrə hakimlər təyin edilib - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev apellyasiya instansiyası məhkəməsinin kollegiya sədrinin, birinci instansiya məhkəməsi sədrinin və bir sıra birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin təyin edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.

1news.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü maddəsinə və 97-ci maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq, aşağıdakı hakimlərin vəzifələri dəyişdirilsin:

apellyasiya instansiyası məhkəmələri üzrə:

1.1. Səməd Fəxrəddin oğlu Cəfərov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Kommersiya Kollegiyasının sədri təyin edilsin;

ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:

1.2. Murad Şamxal oğlu Aslanov Lənkəran Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

1.3. Firdovsi Zülfü oğlu Əliyev Masallı Rayon Məhkəməsinin hakimi və sədri vəzifələrindən azad edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

1.4. Kamil Çingiz oğlu Əliyev Yevlax Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

1.5. Aygün Arzu qızı Qurbanova Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

1.6. Asif Əmrah oğlu Əliyev Gəncə Şəhər Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

inzibati məhkəmələr üzrə:

1.7. Natiq Əvəz oğlu İsmayılov Şamaxı Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı İnzibati Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

1.8. Ramin Nizaməddin oğlu Quliyev Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı İnzibati Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

1.9. Fərid Nadir oğlu Əliyev Tovuz Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Gəncə İnzibati Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

kommersiya məhkəmələri üzrə:

1.10. Xədicə Əlicabbar qızı Səfərli Gəncə Şəhər Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Gəncə Kommersiya Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

1.11. Rəşad Seylan oğlu Məmmədov Gəncə Kommersiya Məhkəməsinin hakimi və sədri vəzifələrindən azad edilərək Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi və sədri təyin edilsin;

1.12. Səidə Hüseynağa qızı Məmmədova Şirvan Şəhər Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

1.13. Fuad Bəhruz oğlu Babaşov Bərdə Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

1.14. Vüsalə Yadigar qızı Məmmədova Xaçmaz Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin.

2. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə uyğun olaraq, aşağıdakı hakimlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin edilsinlər:

ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Quliyev Vüqar Elbrus oğlu

Namazov Fərid Arif oğlu

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Məmmədzadə Mikayıl Maarif oğlu

Vəliyev Elşən Yaşar oğlu

Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Məmmədov Neymət Hüsən oğlu

Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Cəfərzadə İlham Nizami oğlu

Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Məmmədov Xaliq Musa oğlu

inzibati məhkəmələr üzrə:

Bakı İnzibati Məhkəməsi

Babayev Aydın Vahid oğlu

Cəlalov Bəhlul Məmmədcəfər oğlu

Əlizadə Fariz Ariz oğlu

Musayeva Ləman Samir qızı

Gəncə İnzibati Məhkəməsi

Əliyeva Gülşən Talıb qızı

kommersiya məhkəmələri üzrə:

Bakı Kommersiya Məhkəməsi

Namazova Günay Rüstəm qızı

Şirvan Kommersiya Məhkəməsi

Abbasov Zaur Vahid oğlu

Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi

Bağırov Zamiq Rəşid oğlu

Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi

Abdullayeva Aynur Aydın qızı

Eyvazova Samirə Əli qızı

Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi

Rüstəmov Emin Şahin oğlu

Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi

Aslanova Gülnar Faiq qızı

Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi

Abbasov Nail İbad oğlu

Heydərova Əfsanə Elbrus qızı

Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi

Mirzəliyev Ruslan Əsəd oğlu

Rəcəbova Elnurə Hüseyn qızı

Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi

Kərimov Namiq Həsrət oğlu

Mirzəyeva Firuzə Fuad qızı

Mirzəyeva Ünsüyyət Hacımehdi qızı

Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi

Sultanova Məmmədova Ayşən Ramiz qızı

rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

Ağcabədi Rayon Məhkəməsi

Musayev Şahəli Calal oğlu

Gəncə Şəhər Məhkəməsi

Əlizadə Elxan Novruz oğlu

Fərhadov Fuad Əlirza oğlu

Lənkəran Rayon Məhkəməsi

Pənahov Anar Elman oğlu

Neftçala Rayon Məhkəməsi

Quliyev Samir İdris oğlu

Salyan Rayon Məhkəməsi

Məmmədli Ənnağı Əbdül oğlu

Samux Rayon Məhkəməsi

Kərimova Tərifə Əbülfət qızı

Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi

Həxiyeva Şəbnəm Səlim qızı

Quliyev Ramiz Mübariz oğlu

Şəmkir Rayon Məhkəməsi

Məhəmmədi Həvayət Kəmaləddin qızı

Şirvan Şəhər Məhkəməsi

Mustafayev Ceyhun Mustafa oğlu.

3. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə uyğun olaraq, hakim vəzifəsinə aşağıdakı namizədlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin edilsinlər:

hərbi məhkəmələr üzrə:

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Məhkəməsi

Eminov Əziz Mürsəl oğlu

Gəncə Hərbi Məhkəməsi

Şəbəndəyeva Təhminə Əlistan qızı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon məhkəmələri üzrə:

Babək Rayon Məhkəməsi

Əhmədova Aynur Əvəz qızı

Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi

İbrahimli Toğrul Salman oğlu

Yusifova Ülkər Fizuli qızı

Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi

Əlizadə Orxan Arzuxan oğlu

Ramazanov Zəfər Akif oğlu

Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi

Hüseynova Mələk Bəxtiyar qızı

Məhərrəmov Vüqar Sarvan oğlu

Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi

Maxsudova Ülkər Taleh qızı

Məmmədova Nigar Kərəm qızı

Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi

Əzizova Şəbnur Rəfail qızı

Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi

Həsənov İlyas İnqilab oğlu

İsmayılova Səbinə Vüqar qızı

Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi

Süleymanov Cavid Loğman oğlu

Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi

Məmmədov Məmməd Əhməd oğlu

rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

Abşeron Rayon Məhkəməsi

Eminbəyli Məhəmməd Muxtar oğlu

Teymur-Zadə Elvin Rasif oğlu

Ağcabədi Rayon Məhkəməsi

Alməmmədov Nəriman Əli oğlu

Ağstafa Rayon Məhkəməsi

Həsənov Cavad İsa oğlu

Beyləqan Rayon Məhkəməsi

İslamov Tamerlan Cəlil oğlu

Bərdə Rayon Məhkəməsi

Hüseynquliyeva Lamiyə Qabil qızı

Biləsuvar Rayon Məhkəməsi

Əliyeva Aytəkin Güləli qızı

Gəncə Şəhər Məhkəməsi

Babazadə Ülkər Ağamalı qızı

Bayramova Kəmalə Fətulla qızı

Məmmədova Nərgiz Ramiz qızı

Goranboy Rayon Məhkəməsi

Vəliyev Kazım İntiqam oğlu

Göyçay Rayon Məhkəməsi

Camalzadə Cavid Əhməd oğlu

Xaçmaz Rayon Məhkəməsi

Ağazadə Nərmin Calal qızı

Xankəndi Şəhər Məhkəməsi

Niyazova Səkinə Mirzə qızı

Kürdəmir Rayon Məhkəməsi

Muxtarov Muxtar Arif oğlu

Qax Rayon Məhkəməsi

Mirzəzadə Asim Vilayət oğlu

Qazax Rayon Məhkəməsi

Məmmədova Nigar İbrahim qızı

Qəbələ Rayon Məhkəməsi

Abbaszadə Nərgiz Mirzəli qızı

Quba Rayon Məhkəməsi

Qazıbəyov İbrahim Mehman oğlu

Qusar Rayon Məhkəməsi

Səfərli Günel Adil qızı

Laçın Rayon Məhkəməsi

Mustafayev Cavidan Mustafa oğlu

Lənkəran Rayon Məhkəməsi

Murquzov Elmir İlqar oğlu

Masallı Rayon Məhkəməsi

Qasımlı Fidan Lətif qızı

Oğuz Rayon Məhkəməsi

Əliyev Rəşad Ayıl oğlu

Saatlı Rayon Məhkəməsi

Cəmilova Aygün Fərhad qızı

Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi

Məhərrəmov Vüsal Rəfi oğlu

Şəki Rayon Məhkəməsi

Mövlayev Azər Aydın oğlu

Şirvan Şəhər Məhkəməsi

Abbasova Nərmin Bəxtiyar qızı

Yevlax Rayon Məhkəməsi

Cəfərova Ruqiyyə Ülfət qızı.

4. Bu Sərəncamın 1-ci və 3-cü hissələri bu Sərəncam imzalandığı gündən, 2-ci hissəsi 2026-cı il yanvarın 12-dən qüvvəyə minir.

Bütün xəbərlər