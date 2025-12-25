Bir sıra məhkəmələrə hakimlər təyin edilib - SƏRƏNCAM
Prezident İlham Əliyev apellyasiya instansiyası məhkəməsinin kollegiya sədrinin, birinci instansiya məhkəməsi sədrinin və bir sıra birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin təyin edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.
1news.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü maddəsinə və 97-ci maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq, aşağıdakı hakimlərin vəzifələri dəyişdirilsin:
apellyasiya instansiyası məhkəmələri üzrə:
1.1. Səməd Fəxrəddin oğlu Cəfərov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Kommersiya Kollegiyasının sədri təyin edilsin;
ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:
1.2. Murad Şamxal oğlu Aslanov Lənkəran Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;
1.3. Firdovsi Zülfü oğlu Əliyev Masallı Rayon Məhkəməsinin hakimi və sədri vəzifələrindən azad edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;
1.4. Kamil Çingiz oğlu Əliyev Yevlax Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;
1.5. Aygün Arzu qızı Qurbanova Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;
1.6. Asif Əmrah oğlu Əliyev Gəncə Şəhər Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;
inzibati məhkəmələr üzrə:
1.7. Natiq Əvəz oğlu İsmayılov Şamaxı Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı İnzibati Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;
1.8. Ramin Nizaməddin oğlu Quliyev Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı İnzibati Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;
1.9. Fərid Nadir oğlu Əliyev Tovuz Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Gəncə İnzibati Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;
kommersiya məhkəmələri üzrə:
1.10. Xədicə Əlicabbar qızı Səfərli Gəncə Şəhər Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Gəncə Kommersiya Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;
Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:
1.11. Rəşad Seylan oğlu Məmmədov Gəncə Kommersiya Məhkəməsinin hakimi və sədri vəzifələrindən azad edilərək Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi və sədri təyin edilsin;
1.12. Səidə Hüseynağa qızı Məmmədova Şirvan Şəhər Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;
1.13. Fuad Bəhruz oğlu Babaşov Bərdə Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;
rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:
1.14. Vüsalə Yadigar qızı Məmmədova Xaçmaz Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin.
2. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə uyğun olaraq, aşağıdakı hakimlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin edilsinlər:
ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
Quliyev Vüqar Elbrus oğlu
Namazov Fərid Arif oğlu
Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
Məmmədzadə Mikayıl Maarif oğlu
Vəliyev Elşən Yaşar oğlu
Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
Məmmədov Neymət Hüsən oğlu
Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
Cəfərzadə İlham Nizami oğlu
Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
Məmmədov Xaliq Musa oğlu
inzibati məhkəmələr üzrə:
Bakı İnzibati Məhkəməsi
Babayev Aydın Vahid oğlu
Cəlalov Bəhlul Məmmədcəfər oğlu
Əlizadə Fariz Ariz oğlu
Musayeva Ləman Samir qızı
Gəncə İnzibati Məhkəməsi
Əliyeva Gülşən Talıb qızı
kommersiya məhkəmələri üzrə:
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
Namazova Günay Rüstəm qızı
Şirvan Kommersiya Məhkəməsi
Abbasov Zaur Vahid oğlu
Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:
Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi
Bağırov Zamiq Rəşid oğlu
Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
Abdullayeva Aynur Aydın qızı
Eyvazova Samirə Əli qızı
Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi
Rüstəmov Emin Şahin oğlu
Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi
Aslanova Gülnar Faiq qızı
Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi
Abbasov Nail İbad oğlu
Heydərova Əfsanə Elbrus qızı
Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi
Mirzəliyev Ruslan Əsəd oğlu
Rəcəbova Elnurə Hüseyn qızı
Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi
Kərimov Namiq Həsrət oğlu
Mirzəyeva Firuzə Fuad qızı
Mirzəyeva Ünsüyyət Hacımehdi qızı
Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi
Sultanova Məmmədova Ayşən Ramiz qızı
rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:
Ağcabədi Rayon Məhkəməsi
Musayev Şahəli Calal oğlu
Gəncə Şəhər Məhkəməsi
Əlizadə Elxan Novruz oğlu
Fərhadov Fuad Əlirza oğlu
Lənkəran Rayon Məhkəməsi
Pənahov Anar Elman oğlu
Neftçala Rayon Məhkəməsi
Quliyev Samir İdris oğlu
Salyan Rayon Məhkəməsi
Məmmədli Ənnağı Əbdül oğlu
Samux Rayon Məhkəməsi
Kərimova Tərifə Əbülfət qızı
Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi
Həxiyeva Şəbnəm Səlim qızı
Quliyev Ramiz Mübariz oğlu
Şəmkir Rayon Məhkəməsi
Məhəmmədi Həvayət Kəmaləddin qızı
Şirvan Şəhər Məhkəməsi
Mustafayev Ceyhun Mustafa oğlu.
3. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə uyğun olaraq, hakim vəzifəsinə aşağıdakı namizədlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin edilsinlər:
hərbi məhkəmələr üzrə:
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Məhkəməsi
Eminov Əziz Mürsəl oğlu
Gəncə Hərbi Məhkəməsi
Şəbəndəyeva Təhminə Əlistan qızı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon məhkəmələri üzrə:
Babək Rayon Məhkəməsi
Əhmədova Aynur Əvəz qızı
Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:
Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi
İbrahimli Toğrul Salman oğlu
Yusifova Ülkər Fizuli qızı
Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
Əlizadə Orxan Arzuxan oğlu
Ramazanov Zəfər Akif oğlu
Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi
Hüseynova Mələk Bəxtiyar qızı
Məhərrəmov Vüqar Sarvan oğlu
Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi
Maxsudova Ülkər Taleh qızı
Məmmədova Nigar Kərəm qızı
Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi
Əzizova Şəbnur Rəfail qızı
Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi
Həsənov İlyas İnqilab oğlu
İsmayılova Səbinə Vüqar qızı
Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi
Süleymanov Cavid Loğman oğlu
Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi
Məmmədov Məmməd Əhməd oğlu
rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:
Abşeron Rayon Məhkəməsi
Eminbəyli Məhəmməd Muxtar oğlu
Teymur-Zadə Elvin Rasif oğlu
Ağcabədi Rayon Məhkəməsi
Alməmmədov Nəriman Əli oğlu
Ağstafa Rayon Məhkəməsi
Həsənov Cavad İsa oğlu
Beyləqan Rayon Məhkəməsi
İslamov Tamerlan Cəlil oğlu
Bərdə Rayon Məhkəməsi
Hüseynquliyeva Lamiyə Qabil qızı
Biləsuvar Rayon Məhkəməsi
Əliyeva Aytəkin Güləli qızı
Gəncə Şəhər Məhkəməsi
Babazadə Ülkər Ağamalı qızı
Bayramova Kəmalə Fətulla qızı
Məmmədova Nərgiz Ramiz qızı
Goranboy Rayon Məhkəməsi
Vəliyev Kazım İntiqam oğlu
Göyçay Rayon Məhkəməsi
Camalzadə Cavid Əhməd oğlu
Xaçmaz Rayon Məhkəməsi
Ağazadə Nərmin Calal qızı
Xankəndi Şəhər Məhkəməsi
Niyazova Səkinə Mirzə qızı
Kürdəmir Rayon Məhkəməsi
Muxtarov Muxtar Arif oğlu
Qax Rayon Məhkəməsi
Mirzəzadə Asim Vilayət oğlu
Qazax Rayon Məhkəməsi
Məmmədova Nigar İbrahim qızı
Qəbələ Rayon Məhkəməsi
Abbaszadə Nərgiz Mirzəli qızı
Quba Rayon Məhkəməsi
Qazıbəyov İbrahim Mehman oğlu
Qusar Rayon Məhkəməsi
Səfərli Günel Adil qızı
Laçın Rayon Məhkəməsi
Mustafayev Cavidan Mustafa oğlu
Lənkəran Rayon Məhkəməsi
Murquzov Elmir İlqar oğlu
Masallı Rayon Məhkəməsi
Qasımlı Fidan Lətif qızı
Oğuz Rayon Məhkəməsi
Əliyev Rəşad Ayıl oğlu
Saatlı Rayon Məhkəməsi
Cəmilova Aygün Fərhad qızı
Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi
Məhərrəmov Vüsal Rəfi oğlu
Şəki Rayon Məhkəməsi
Mövlayev Azər Aydın oğlu
Şirvan Şəhər Məhkəməsi
Abbasova Nərmin Bəxtiyar qızı
Yevlax Rayon Məhkəməsi
Cəfərova Ruqiyyə Ülfət qızı.
4. Bu Sərəncamın 1-ci və 3-cü hissələri bu Sərəncam imzalandığı gündən, 2-ci hissəsi 2026-cı il yanvarın 12-dən qüvvəyə minir.