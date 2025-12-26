 Sərnişinlərin nəzərinə: Gürcüstana giriş zamanı icbari tibbi sığorta tələbi tətbiq olunacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Sərnişinlərin nəzərinə: Gürcüstana giriş zamanı icbari tibbi sığorta tələbi tətbiq olunacaq

14:19 - Bu gün
Sərnişinlərin nəzərinə: Gürcüstana giriş zamanı icbari tibbi sığorta tələbi tətbiq olunacaq

26 dekabr 2025-ci il, Bakı – 1 yanvar 2026-cı il tarixindən etibarən Gürcüstana daxil olan bütün xarici vətəndaşlar ölkədə qaldıqları müddət ərzində qüvvədə olan tibbi sığortaya malik olmalıdırlar.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qaydalar Gürcüstana turizm, işgüzar və ya tranzit məqsədilə daxil olan bütün xarici vətəndaşlara şamil olunur.

Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı AZAL 1 yanvar 2026-cı il tarixindən sonra Gürcüstana səfər etməyi planlaşdıran sərnişinlərə səyahətə hazırlıq zamanı yeni tələbləri əvvəlcədən nəzərə almağı və uçuşdan öncə tibbi sığortanı rəsmiləşdirməyi tövsiyə edir.

Müəyyən edilmiş tələblərə əsasən, xarici vətəndaşlar ölkədə olduqları bütün müddət ərzində, yəni giriş tarixindən çıxış tarixinədək qüvvədə olan tibbi sığorta və bədbəxt hadisələrdən sığorta polisinə malik olmalıdırlar. Sığorta təminatının minimum məbləği 30 000 gürcü larisi (GEL) təşkil etməlidir.

Sığorta Gürcüstanın və ya xarici ölkələrin sığorta şirkətləri tərəfindən təqdim edilə bilər. Sənəd elektron və ya kağız formada təqdim olunmalı, gürcü və ya ingilis dilində tərtib edilməlidir.

Sığorta aşağıdakı məlumatları özündə əks etdirməlidir:

• Sığorta müqaviləsinin tərəfləri;

• Sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu ərazi;

• Sığortanın predmeti;

• Sığorta təminatının qüvvəyə minmə və bitmə tarixləri;

• Sığorta riskləri;

• Sığorta təminatının məbləği (limitlər);

• Sığorta haqqının məbləği;

• Ödənişin yeri və şərtləri.

Yeni tələb Gürcüstanın “Turizm haqqında” Qanununa əsasən tətbiq edilir. Gürcüstan hökumətinin “Gürcüstana gələn turistlərin icbari sağlamlıq və bədbəxt hadisələrdən sığorta qaydaları və şərtlərinin təsdiq edilməsi haqqında” qərarı 1 yanvar 2026-cı il tarixində qüvvəyə minir.

Paylaş:
85

Aktual

Reportaj

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Son 1 ildə Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərdə ümumi gərginlik yaşanıb

Siyasət

Nazir: Bu il sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub

Rəsmi

Prezident ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

Avtomobil niyə hələ də status simvolu kimi qəbul olunur? Psixoloji baxış və şəhərlərin gələcəyi - FOTO - VİDEO

Sərnişinlərin nəzərinə: Gürcüstana giriş zamanı icbari tibbi sığorta tələbi tətbiq olunacaq

Ağdam, Xocalı və Xocavənd rayonlarına növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə yola salınan köç ünvana çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

FHN daha bir yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyətini dayandırıb - FOTO - VİDEO

Meyxanaçı Kərim dəfn edilib - FOTO

Pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan 14 nəfər saxlanılıb

Son xəbərlər

Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

Bu gün, 16:04

Ceyhun Bayramov: Son 1 ildə Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərdə ümumi gərginlik yaşanıb

Bu gün, 15:33

Nazir: Bu il sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub

Bu gün, 15:18

Avtomobil niyə hələ də status simvolu kimi qəbul olunur? Psixoloji baxış və şəhərlərin gələcəyi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 14:53

Sərnişinlərin nəzərinə: Gürcüstana giriş zamanı icbari tibbi sığorta tələbi tətbiq olunacaq

Bu gün, 14:19

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

Bu gün, 14:04

Prezident ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:02

Azərbaycanda bu il qatarların qarşısına 50 dəfədən çox heyvan çıxıb - FOTO

Bu gün, 13:28

Ağdam, Xocalı və Xocavənd rayonlarına növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO

Bu gün, 12:55

Bakıda yeni yol tikintisi ilə bağlı avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 12:53

“İstanbul Klinika”da aparılan yoxlama qanunsuzluqları aşkar etdi

Bu gün, 12:44

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:32

HHQ-nin Təlim və Tədris Mərkəzində növbəti buraxılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 12:19

BŞTİ: Bu il işə qəbul üzrə üç minə yaxın vakansiya təqdim olunub

Bu gün, 12:05

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin yenilənmiş veb-saytı istifadəyə verilib

Bu gün, 11:28

Avtomobil yollarında buzlaşmaya qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görülür

Bu gün, 11:14

Paytaxt və rayonlarda qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 11:05

“McDonald’s Azərbaycan” şəhid və qazi övladları üçün Yeni il bayramı təşkil edib - FOTO

Bu gün, 10:54

AZAL təyyarəsi vurulub - Birgə RƏY

Bu gün, 10:50

Dələduzluqda ittiham edilən şəxs eyni əmələ görə yenidən saxlanıldı

Bu gün, 10:47
Bütün xəbərlər