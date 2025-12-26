 Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

Qafar Ağayev09:05 - Bu gün
Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

2. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

4. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

6. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində;

7. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

8. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində;

9. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

10. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
110

Aktual

Reportaj

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Son 1 ildə Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərdə ümumi gərginlik yaşanıb

Siyasət

Nazir: Bu il sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub

Rəsmi

Prezident ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Balaxanı neftçiləri “ilin ən yaxşı”larını mükafatlandırdı - FOTO

Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

Avtomobil niyə hələ də status simvolu kimi qəbul olunur? Psixoloji baxış və şəhərlərin gələcəyi - FOTO - VİDEO

Sərnişinlərin nəzərinə: Gürcüstana giriş zamanı icbari tibbi sığorta tələbi tətbiq olunacaq

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Magistral yollarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

DYP həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə müraciət edib

Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə yola salınan köç ünvana çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Balaxanı neftçiləri “ilin ən yaxşı”larını mükafatlandırdı - FOTO

Bu gün, 16:10

Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

Bu gün, 16:04

Ceyhun Bayramov: Son 1 ildə Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərdə ümumi gərginlik yaşanıb

Bu gün, 15:33

Nazir: Bu il sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub

Bu gün, 15:18

Avtomobil niyə hələ də status simvolu kimi qəbul olunur? Psixoloji baxış və şəhərlərin gələcəyi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 14:53

Sərnişinlərin nəzərinə: Gürcüstana giriş zamanı icbari tibbi sığorta tələbi tətbiq olunacaq

Bu gün, 14:19

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

Bu gün, 14:04

Prezident ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:02

Azərbaycanda bu il qatarların qarşısına 50 dəfədən çox heyvan çıxıb - FOTO

Bu gün, 13:28

Ağdam, Xocalı və Xocavənd rayonlarına növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO

Bu gün, 12:55

Bakıda yeni yol tikintisi ilə bağlı avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 12:53

“İstanbul Klinika”da aparılan yoxlama qanunsuzluqları aşkar etdi

Bu gün, 12:44

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:32

HHQ-nin Təlim və Tədris Mərkəzində növbəti buraxılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 12:19

BŞTİ: Bu il işə qəbul üzrə üç minə yaxın vakansiya təqdim olunub

Bu gün, 12:05

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin yenilənmiş veb-saytı istifadəyə verilib

Bu gün, 11:28

Avtomobil yollarında buzlaşmaya qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görülür

Bu gün, 11:14

Paytaxt və rayonlarda qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 11:05

“McDonald’s Azərbaycan” şəhid və qazi övladları üçün Yeni il bayramı təşkil edib - FOTO

Bu gün, 10:54

AZAL təyyarəsi vurulub - Birgə RƏY

Bu gün, 10:50
Bütün xəbərlər