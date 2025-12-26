 HHQ-nin Təlim və Tədris Mərkəzində növbəti buraxılış mərasimi keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
HHQ-nin Təlim və Tədris Mərkəzində növbəti buraxılış mərasimi keçirilib

Qafar Ağayev12:19 - Bu gün
Cari ilin hazırlıq planına uyğun olaraq, Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) Təlim və Tədris Mərkəzində "Bort-texnik ixtisası hazırlığı" kursunun buraxılış mərasimi keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Vətən uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni ifa olunub.

Məzunları buraxılış münasibətilə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi adından təbrik edən general-mayor Namiq Bayramov onlara gələcək xidmətlərində uğurlar arzulayıb.

Tədbirdə bu cür kursların hərbi qulluqçuların bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə, ixtisaslara yiyələnməsinə, peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasına müsbət təsiri qeyd olunaraq əhəmiyyəti vurğulanıb.
Buraxılış mərasiminin sonunda kursu müvəffəqiyyətlə bitirənlərə sertifikatlar təqdim olunub.

