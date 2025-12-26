“İstanbul Klinika”da aparılan yoxlama qanunsuzluqları aşkar etdi
“İstanbul Klinika” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdə (MMC) Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yoxlama aparılıb.
1news.az-ın Yurd.Media-a istinadən xəbərinə görə, keçirilmiş plandan kənar yoxlama zamanı klinikada lisenziyadan kənar dermatoloji iş və faəliyyətlə məşğul olunması, sertifikatsız praktiki tibb fəaliyyəti ilə məşğul olması faktı aşkar edilib.
Nəticədə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 215.1 və 215.4-cü maddələrində nəzərdə tutulan inzibati xəta törədilib və protokol tərtib edilərək baxılması üçün Binəqədi Rayon Məhkəməsinə göndərilib.
Məhkəmənin qərarı ilə klinikaya 7 min manat cərimə yazılıb.
