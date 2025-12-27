 TABIA Group Ağdamda ikinci böyük qonaqpərvərlik layihəsi olan “Hilton Garden Inn Agdam” hotelinin açılışını həyata keçirdi - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

TABIA Group Ağdamda ikinci böyük qonaqpərvərlik layihəsi olan “Hilton Garden Inn Agdam” hotelinin açılışını həyata keçirdi - FOTO

16:56 - Bu gün
TABIA Group Ağdamda ikinci böyük qonaqpərvərlik layihəsi olan “Hilton Garden Inn Agdam” hotelinin açılışını həyata keçirdi - FOTO

TABIA Group işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı inkişafın təmin olunması, müasir qonaqpərvərlik standartlarının tətbiqi və sosial-iqtisadi canlanmaya töhfə vermək məqsədilə Ağdam şəhərində ikinci iri layihəsini – “Hilton Garden Inn Agdam” hotelini uğurla reallaşdırıb.

Qlobal Hilton brend ailəsinin bir hissəsi olan bu layihə, TABIA Group-un regionlarda həyata keçirdiyi strateji investisiya xəttinin davamı olmaqla, Ağdam City Hoteldən sonra Ağdamda istifadəyə verilən ikinci hotel layihəsidir.

Dekabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “Hilton Garden Inn Agdam” hotelinin açılışında iştirak edib. Açılış mərasimi Qarabağ bölgəsində beynəlxalq standartlara cavab verən xidmət obyektlərinin yaradılması və turizm infrastrukturunun formalaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

TABIA Group tərəfindən idarə olunan hotel 2, 6 və 7 mərtəbəli olmaqla 3 blokdan ibarət kompleks şəklində inşa edilib. Hoteldə müxtəlif kateqoriyalara aid 127 otaq, restoran, ictimai-iaşə zonaları, iclas, tədbir və ziyafət zalları, qapalı hovuz və müasir idman zalı mövcuddur. Bu infrastruktur qonaqlara Hilton-un qlobal xidmət standartlarına uyğun yüksək komfort və keyfiyyətli xidmət təqdim etmək məqsədilə formalaşdırılıb.

Hotelin fəaliyyəti nəticəsində 120 nəfər daimi işlə təmin olunub, bu isə TABIA Group-un regionlarda məşğulluğun artırılmasına və yerli icmaların sosial rifahına verdiyi önəmin bariz göstəricisidir. “Hilton Garden Inn Agdam” strateji baxımdan əlverişli məkanda — Ağdam Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksi, Ağdam Muğam Mərkəzi, Ağdam Sənaye Parkı və digər əsas sosial infrastruktur obyektlərinin yaxınlığında yerləşir.

Qeyd edək ki, layihənin təməli 2022-ci ildə Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə qoyulmuş, 2024-cü ilin fevralında isə kompleksdə aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq həyata keçirilmişdir.

TABIA Group-un Qarabağ bölgəsində reallaşdırdığı bu layihələr “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı” na uyğun şəkildə icra olunur. Şirkət regionda turizm və qonaqpərvərlik infrastrukturunun formalaşdırılmasını yalnız biznes fəaliyyəti deyil, eyni zamanda uzunmüddətli sosial və iqtisadi inkişaf missiyası kimi dəyərləndirir.

TABIA Group Azərbaycanın aparıcı qonaqpərvərlik və xidmət şəbəkələrindən biri olaraq, paytaxt Bakı ilə yanaşı regionlarda da fəaliyyət göstərir və Hilton kimi qlobal brendlərlə əməkdaşlıq edərək beynəlxalq hotelçilik standartlarını yerli mədəniyyət, təbiət və icma dəyərləri ilə birləşdirir. Şirkətin əsas məqsədləri:

  • regionlarda dayanıqlı turizmin inkişafına töhfə vermək;
  • qlobal brendlər vasitəsilə beynəlxalq xidmət standartlarını ölkəyə gətirmək;
  • yerli icmalar üçün yeni iş yerləri və inkişaf imkanları yaratmaq;
  • Azərbaycanın turizm potensialını uzunmüddətli perspektivdə gücləndirməkdir.

Ağdam City Hotel və Hilton Garden Inn Agdam layihələri TABIA Group-un Qarabağ bölgəsində atdığı ardıcıl, düşünülmüş və strateji addımların mühüm tərkib hissəsidir.

TABIA Group haqqında daha ətraflı məlumat üçün: www.tabia.az saytına daxil olun.

Paylaş:
65

Aktual

Rəsmi

Prezident İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibini təsdiq edib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

Siyasət

XİN rəhbəri: Həbsdə olan erməniəsilli şəxslərlə bağlı təzyiqlər nəticə verməyəcək

Cəmiyyət

Biləsuvarda qadın işlədiyi gözəllik salonunda ölüb

TABIA Group Ağdamda ikinci böyük qonaqpərvərlik layihəsi olan “Hilton Garden Inn Agdam” hotelinin açılışını həyata keçirdi - FOTO

Astarada 51 yaşlı kişi iş başında ölüb

İmişlidə keçmiş məhkum dəm qazından boğulub

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda taksi buraxılış vəsiqəsi üçün müraciətlərin son tarixi açıqlanıb

Oqtay Əsədovun qızı vəfat etdi

Azərbaycanda 2026-cı il “Şəhərsalma və Memarlıq İli” elan edilib

Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının iclası keçirilib - FOTO

Son xəbərlər

Biləsuvarda qadın işlədiyi gözəllik salonunda ölüb

Bu gün, 17:39

TABIA Group Ağdamda ikinci böyük qonaqpərvərlik layihəsi olan “Hilton Garden Inn Agdam” hotelinin açılışını həyata keçirdi - FOTO

Bu gün, 16:56

Astarada 51 yaşlı kişi iş başında ölüb

Bu gün, 16:12

İmişlidə keçmiş məhkum dəm qazından boğulub

Bu gün, 15:45

Xaçmazda evdə doğuş zamanı uşaq ölümü baş verib

Bu gün, 15:20

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:55

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:59

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:34

DİN: Ötən gün 30 cinayətin üstü açılıb, 25 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:30

Pirotexniki vasitələr satan 20 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:06

Dağlıq ərazilərdə 9 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:32

Əmtəə bazarlarında gümüşün qiyməti 77 dolları ötüb

Bu gün, 11:19

Biləsuvarda işıq olmayacaq

Bu gün, 10:44

DİN bayramda azad olunan ərazilərə səfərə çıxanlara müraciət edib - VİDEO

Bu gün, 10:41

“Uşaq oyuncaqları” yükündən bəyan olunmayan mallar aşkar edildi - FOTO

Bu gün, 10:20

Daxili işlər naziri Qubada sıra baxışı keçirəcək

Bu gün, 10:05

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

26 / 12 / 2025, 21:06

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

26 / 12 / 2025, 20:07

Ceyhun Bayramov hansı halda Ermənistana səfər edə bilər? - Açıqlama

26 / 12 / 2025, 18:46

Azərbaycanın XİN-in “qara siyahısı”nda olan şəxslər hansı halda çıxarıla bilər? - Nazirdən açıqlama

26 / 12 / 2025, 18:37
Bütün xəbərlər