 DİN bayramda azad olunan ərazilərə səfərə çıxanlara müraciət edib - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

DİN bayramda azad olunan ərazilərə səfərə çıxanlara müraciət edib - VİDEO

10:41 - Bu gün
DİN bayramda azad olunan ərazilərə səfərə çıxanlara müraciət edib - VİDEO

Daxili İşlər Nazirliyi bayramda işğaldan azad olunan ərazilərə səfərə çıxan şəxslərə müraciət edib.

1news.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:

"Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni ili müqəddəs diyarlarda – doğma Qarabağda qeyd etmək bayrama xüsusi şövq qatır. Polis əməkdaşları bu sevinc və qürura uyğun davranır, vətəndaşların tətil günlərini işğaldan azad olunmuş torpaqlarda əmin-amanlıq şəraitində keçirməsi üçün gücləndirilmiş iş rejimində çalışır, təhlükəsizliyi təmin etmək naminə bütün zəruri tədbirləri həyata keçirirlər.

DİN Mətbuat Xidmətindən bildirilib ki, yalnız müvafiq icazəsi olan şəxslərin sərbəst və maneəsiz gediş-gəlişi təmin olunacaq. Müvəqqəti polis postlarında təqdim edilən təlimat-bildirişlərə uyğun davranmalı, əvvəlcədən müəyyən olunmuş marşrutlarla hərəkət edilməlidir. Əraziyə tez alışan və partlayıcı maddə aparmamalı, yalnız istirahət üçün nəzərdə tutulan yerlərə səfər edilməlidir. İctimai narahatlıq yaradan hallardan çəkinməli, vətəndaşlar davranışları ilə sabitlik mühitinə xələl gətirməməlidirlər.

Bir daha nəzərinizə çatdırırıq ki, bu qaydalara əməl etmək həm vətəndaşların həyat və sağlamlığı, həm də bölgənin təhlükəsizliyi naminə zəruridir.

Xankəndi, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Zəngilan, Xocalı - Qarabağın hər bir güşəsi həmrəylik və firavanlıq simvoludur. Gəlin, bu torpaqların ənənələrinə sadiq davranaq, daha çox məsuliyyətli, daha çox həmrəy olmaqla ömür səhifəmizə xəta-bəlasız, sevgi və xoşbəxtlik dolu xatirələr həkk edək. Bayramınız mübarək!".

Paylaş:
78

Aktual

Rəsmi

Prezident İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibini təsdiq edib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

Siyasət

XİN rəhbəri: Həbsdə olan erməniəsilli şəxslərlə bağlı təzyiqlər nəticə verməyəcək

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan daha 5 ölkə ilə vizasız rejim üzərində işləyir

Cəmiyyət

DİN: Ötən gün 30 cinayətin üstü açılıb, 25 nəfər saxlanılıb

Pirotexniki vasitələr satan 20 nəfər saxlanılıb

Dağlıq ərazilərdə 9 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA

Biləsuvarda işıq olmayacaq

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev 2026-cı ilin Azərbaycanda

Pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan 14 nəfər saxlanılıb

Bakıda avtobuslar yanvarın 1-də saat 01:30-dək fəaliyyət göstərəcək

Magistraturaya qəbul olmaq istəyənlər üçün sınaq imtahanı keçiriləcək

Son xəbərlər

DİN: Ötən gün 30 cinayətin üstü açılıb, 25 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:30

Pirotexniki vasitələr satan 20 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:06

Dağlıq ərazilərdə 9 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:32

Əmtəə bazarlarında gümüşün qiyməti 77 dolları ötüb

Bu gün, 11:19

Biləsuvarda işıq olmayacaq

Bu gün, 10:44

DİN bayramda azad olunan ərazilərə səfərə çıxanlara müraciət edib - VİDEO

Bu gün, 10:41

“Uşaq oyuncaqları” yükündən bəyan olunmayan mallar aşkar edildi - FOTO

Bu gün, 10:20

Daxili işlər naziri Qubada sıra baxışı keçirəcək

Bu gün, 10:05

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

26 / 12 / 2025, 21:06

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

26 / 12 / 2025, 20:07

Ceyhun Bayramov hansı halda Ermənistana səfər edə bilər? - Açıqlama

26 / 12 / 2025, 18:46

Azərbaycanın XİN-in “qara siyahısı”nda olan şəxslər hansı halda çıxarıla bilər? - Nazirdən açıqlama

26 / 12 / 2025, 18:37

XİN rəhbəri: Həbsdə olan erməniəsilli şəxslərlə bağlı təzyiqlər nəticə verməyəcək

26 / 12 / 2025, 18:28

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

26 / 12 / 2025, 17:52

Pirotexniki vasitələr satan 11 nəfər saxlanılıb

26 / 12 / 2025, 17:25

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan daha 5 ölkə ilə vizasız rejim üzərində işləyir

26 / 12 / 2025, 16:53

Prezident İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibini təsdiq edib - SƏRƏNCAM

26 / 12 / 2025, 16:41

Nazir: Azərbaycan 907-ci düzəlişin tam ləğvini gözləyir

26 / 12 / 2025, 16:36

Ceyhun Bayramov: Humanitar məsələlərin siyasiləşdirilməsi Azərbaycana qarşı yeni deyil

26 / 12 / 2025, 16:25

Balaxanı neftçiləri “ilin ən yaxşı”larını mükafatlandırdı - FOTO

26 / 12 / 2025, 16:10
Bütün xəbərlər