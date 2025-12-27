Biləsuvarda işıq olmayacaq
Dekabrın 27-də Biləsuvar Elektrik Şəbəkəsinin ərazisində 110/35/10 kV-luq yarımstansiyada 10 mVA gücündə transformator 20 mVA gücündə transformatorla əvəz olunacaq.
Bu barədə 1news.az-a “Azərişıq” ASC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yarımstansiyada həyata keçirilən gücləndirmə işləri ilə əlaqədar saat 11:00-dan 12:30-dək şəhər ərazisində və rayonun bir sıra hissələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
“Təmir və gücləndirmə işləri başa çatdıqdan sonra yaşayış məntəqələri daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq”, - məlumatda vurğulanıb.
