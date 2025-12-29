 Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Qafar Ağayev13:50 - Bu gün
Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin dekabrın 9-da qəbul etdiyi Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib.

1news.az xəbər verir ki, söhbət "Milli Məclis deputatının statusu haqqında", "Sosial sığorta haqqında", "Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında", "Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında", "Tibbi sığorta haqqında", "Dövlət rüsumu haqqında", "Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında", "Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində və konsulluqlarında xidmət keçən diplomatik xidmət orqanı əməkdaşlarının dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında", "Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəliklərinə düçar olmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında", "Sığorta fəaliyyəti haqqında", "İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında", "Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında", "Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında", "Gömrük tarifi haqqında", "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" və "Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında" qanunlardan gedir.

Sözügedən dəyişikliklər paketinin əsas istiqamətləri investisiya mühitinin və sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviq edilməsi, sahibkarlıq subyektlərinin vergi yükünün azaldılması, vergi daxilolmalarının və büdcə gəlirlərinin tənzimlənməsi, vergi nəzarəti mexanizminin təkmilləşdirilməsi və kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədir.

"Sosial sığorta haqqında" qanuna təklif edilən dəyişikliklər isə sahibkarların sosial sığorta yükünün optimallaşdırılması, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ödənilən məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının subsidiyalaşdırılmasını əhatə edir.

Paylaş:
100

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

İqtisadiyyat

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Rəsmi

Prezident 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib

Cəmiyyət

Xarici ölkələrdəki silahlı münaqişələrdə iştirak etmək ağır cinayətdir - Baş Prokurorluq

Rəsmi

Gizir və miçmanlar üçün həqiqi hərbi xidmətdə olmanın müddəti artırılıb

İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi təsdiqlənib - FƏRMAN

Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Prezident 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Tatarıstanın Rəisi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Prezident Ağdam Sənaye Parkında “Saloğlu Qarabağ” MMC-nin istehsal müəssisəsinin təməlini qoyub - FOTO

Viktor Orban Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Prezident İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibini təsdiq edib - SƏRƏNCAM

Son xəbərlər

Qaradağda bir nəfər kanalizasiya quyusuna yıxılaraq xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 16:03

Onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - 1news.az qaliblər arasında

Bu gün, 15:44

Qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:28

Gizir və miçmanlar üçün həqiqi hərbi xidmətdə olmanın müddəti artırılıb

Bu gün, 15:23

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva “Rənglərdə yaşanan 10 il” mövzusunda keçirilən sərgidə iştirak ediblər

Bu gün, 15:03

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Bu gün, 14:56

İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi təsdiqlənib - FƏRMAN

Bu gün, 14:49

Rəsmi Bakı: Somalinin “Somalilənd” bölgəsinin tanınması beynəlxalq hüquqa ziddir

Bu gün, 14:32

Ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlanıb

Bu gün, 14:27

Azərbaycanda media subyektləri üçün vergi güzəştinin müddəti daha 3 il uzadılır

Bu gün, 14:24

Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Bu gün, 13:50

Prezident 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib

Bu gün, 13:38

Xarici ölkələrdəki silahlı münaqişələrdə iştirak etmək ağır cinayətdir - Baş Prokurorluq

Bu gün, 13:20

Kamaləddin Qafarov: “İdman sahəsində uğurla aparılan dövlət siyasəti ildən-ilə daha yüksək nəticələrə gətirib çıxarır”

Bu gün, 13:19

Sabunçu rayonunda 803 qutu pirotexniki vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:50

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:29

İlham Əliyev “Bakı Ağ Şəhər”də olub - FOTO

Bu gün, 12:28

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 12:07

FHN bayramda gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq

Bu gün, 11:59

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Hindistanda qeyd edilib

Bu gün, 11:51
Bütün xəbərlər