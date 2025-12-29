 İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi təsdiqlənib - FƏRMAN | 1news.az | Xəbərlər
İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi təsdiqlənib - FƏRMAN

14:49 - Bu gün
"İşsizlikdən Sığorta Fondunun 2026-cı il büdcəsi" haqqında qanunu təsdiqlənib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.

Qanuna əsasən, İşsizlikdən sığorta fondunun (İSF) 2026-cı il üzrə xərcləri 266 400 000,0 manat məbləğində təsdiq ediləcək.

Bu xərclərin maliyyələşmə mənbəyi aşağıdakılar olacaq:

- işsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsinin gəlirləri 238 300 000,0 manat;

- işsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il yanvarın 1-nə yaradılmış ehtiyatından 2026-cı ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən 28 100 000,0 manat.

Müzakirələrdən sonra layihə səsverməyə çıxarılaraq üçüncü oxunuşda qəbul edilib.

