 Azərbaycan ilə Türkiyə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişə Əlavə Protokol təsdiqlənib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişə Əlavə Protokol təsdiqlənib

Qafar Ağayev17:00 - Bu gün
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişə Əlavə Protokol təsdiqlənib

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2017-ci il 31 oktyabr tarixli Sazişə Əlavə Protokol” təsdiqlənib.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Preizdent İlham Əliyev Qanun imzalayıb.

Qanuna əsasən, 2025-ci il sentyabrın 23-də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2017-ci il 31 oktyabr tarixli Sazişə Əlavə Protokol” təsdiq edilib.

Paylaş:
163

Aktual

Reportaj

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Rəsmi

Nəsimi rayonunun icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev “Bakı Ağ Şəhər”də olub - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” Yeni Yasamalda restoran açdı - FOTO

Rəsmi

Nəsimi rayonunun icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

Prezident İlham Əliyev “Bakı Ağ Şəhər”də olub - FOTO - YENİLƏNİB

Azərbaycanda gender bərabərliyi üzrə 2026 – 2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişə Əlavə Protokol təsdiqlənib

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Mehriban Əliyeva AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Prezident İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibini təsdiq edib - SƏRƏNCAM

Prezident ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

Bir sıra məhkəmələrə hakimlər təyin edilib - SƏRƏNCAM

Son xəbərlər

Leyla Əliyeva Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 17:52

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:51

Nəsimi rayonunun icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

Bu gün, 17:43

Suraxanıda “Kovan” restoranı qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib

Bu gün, 17:27

Qaradağda bir nəfər kanalizasiya quyusuna yıxılaraq xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 17:25

Prezident İlham Əliyev “Bakı Ağ Şəhər”də olub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:08

Paytaxtda avtobus sürücüsünün telefonunu ələ keçirən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:06

Azərbaycanda gender bərabərliyi üzrə 2026 – 2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:03

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişə Əlavə Protokol təsdiqlənib

Bu gün, 17:00

Küləkli hava ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 16:53

AYNA: Bakıda mikromobillik vasitələrinin sifariş sayı 3 milyon 500 mindən çox olub

Bu gün, 16:50

2025-ci ildə Bakıda müntəzəm marşrutlarla 494 milyondan çox sərnişin daşınıb

Bu gün, 16:45

Elm və təhsil nazirinə yeni müşavir təyin olunub

Bu gün, 16:37

“McDonald’s Azərbaycan” Yeni Yasamalda restoran açdı - FOTO

Bu gün, 16:20

Bir mənzilin bir neçə sahibi: MTK problemləri niyə bitmir? – Həll yolları

Bu gün, 16:11

Qaradağda bir nəfər kanalizasiya quyusuna yıxılaraq xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 16:03

Onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - 1news.az qaliblər arasında

Bu gün, 15:44

Qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:28

Gizir və miçmanlar üçün həqiqi hərbi xidmətdə olmanın müddəti artırılıb

Bu gün, 15:23

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva “Rənglərdə yaşanan 10 il” mövzusunda keçirilən sərgidə iştirak ediblər

Bu gün, 15:03
Bütün xəbərlər