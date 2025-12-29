Azərbaycan ilə Türkiyə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişə Əlavə Protokol təsdiqlənib
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2017-ci il 31 oktyabr tarixli Sazişə Əlavə Protokol” təsdiqlənib.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Preizdent İlham Əliyev Qanun imzalayıb.
Qanuna əsasən, 2025-ci il sentyabrın 23-də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2017-ci il 31 oktyabr tarixli Sazişə Əlavə Protokol” təsdiq edilib.
163