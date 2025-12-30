 Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz olub

Qafar Ağayev14:59 - Bu gün
Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz olub

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə elektrik enerjisi şəbəkəsinə qoşulma xidmətinə görə ödəniş məbləğlərinə güzəştlər müəyyən edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Tarif Şurasının məlumatında bildirilib.

Qeyd edilib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda paylayıcı şəbəkədə görülən yenidənqurma işlərinin böyük hissəsi dövlət əsaslı vəsait qoyuluşları hesabına maliyyələşdirilir. Bu istiqamətdə dövlət dəstəyinin davamı olaraq, “Azərişıq” ASC-nin təklifləri əsasında Tarif (qiymət) Şurasının iclasında işğaldan azad olunmuş ərazilərdə elektrik enerjisi şəbəkəsinə qoşulma xidmətinə görə ödəniş məbləğlərinə güzəştlər müəyyən edilib.

Məişət abonentlərinin, həmçinin istehlak gücü 20 kVt-a qədər olan qeyri-yaşayış obyektlərinin mövcud 0,4 kV-luq elektrik şəbəkəsinə 1 fazlı sxem üzrə qoşulması ödənişsiz olacaq.

İstehlak gücü 20 kVt-dan çox olan məişət abonentlərinin və istehlak gücü 200 kVt-a qədər olan qeyri-yaşayış obyektlərinin 0,4 kV-luq elektrik şəbəkəsinə 3 fazlı sxem üzrə qoşulmasına 65% güzəşt tətbiq ediləcək.

Həmçinin, istehlak gücü 200 kVt-a qədər (orta gərginlikli şəbəkədən) və 200 kVt-dan yuxarı olan qeyri-yaşayış obyektlərinin, habelə elektrik enerjisi istehsalçılarına aid tikinti obyektlərinin aşağı və orta gərginlikli elektrik şəbəkəsinə 3 fazlı sxem üzrə qoşulması ödənişsiz olacaq.

Bu sahədə tətbiq olunan güzəşt və azadolmalar abonentlər üçün elektrik şəbəkəsinə qoşulma prosesini daha əlçatan və sərfəli edəcək. Bu isə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əhalinin məskunlaşmasını dəstəkləməklə yanaşı, sahibkarlıq subyektlərinə əlavə stimul verəcək.

Enerji şəbəkəsinə qoşulma xərclərinin azalması sahibkarlar üçün layihələrin maliyyə səmərəliliyini artırır, yeni iş yerlərinin yaradılmasını dəstəkləyir.

Paylaş:
106

Aktual

Rəsmi

Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Cəmiyyət

ASCO: “Kəlbəcər” tankeri istismara tam hazırdır və növbəti səfər üçün təlimat gözləyir - FOTO+ VİDEO - YENİLƏNİB

Müsahibə

“Azərbaycan dili” platforması: Rəqəmsal tədrisin yeni mərhələsi – MÜSAHİBƏ

Rəsmi

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Neftçalanın sabiq icra başçısı azadlığa buraxılıb.

Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 12 nəfər saxlanılıb

Keçmiş iş yerindən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Mobilliyin transformasiyası çərçivəsində daha iki layihə icra edilib - FOTO

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Magistraturaya qəbul olmaq istəyənlər üçün sınaq imtahanı keçiriləcək

Biləsuvarda işıq olmayacaq

Bolt Accelerator Demo Day: Azərbaycanda innovasiya və sahibkarlığı dəstəkləyən final təqdimatı uğurla başa çatdı - FOTO

Daxili işlər naziri Qubada sıra baxışı keçirəcək

Son xəbərlər

Neftçalanın sabiq icra başçısı azadlığa buraxılıb.

Bu gün, 17:49

Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 12 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:32

Keçmiş iş yerindən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:18

Mobilliyin transformasiyası çərçivəsində daha iki layihə icra edilib - FOTO

Bu gün, 16:57

ASCO: “Kəlbəcər” tankeri istismara tam hazırdır və növbəti səfər üçün təlimat gözləyir - FOTO+ VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:49

“Azərbaycan dili” platforması: Rəqəmsal tədrisin yeni mərhələsi – MÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:35

Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Bu gün, 16:24

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:22

Rasim Musabəyov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:19

Həsən Zeynalov “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:15

Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:14

Bəzi yerlərdə küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:11

Azərbaycan sülhə doğru: İlin əsas siyasi hadisələri

Bu gün, 16:00

FHN: ilin 9 ayı ərzində 34 partlayış olub

Bu gün, 15:52

Şuşa qəza məktəbi – Qafqada ilk dünyəvi təhsil ocağı

Bu gün, 15:33

DİN: Bayramda ictimai asayişin təmini üçün təhlükəsizlik tədbirləri görülür - VİDEO

Bu gün, 15:30

Elektrik enerjisi və təbii qaz üçün sabit tariflər olacaq

Bu gün, 15:06

Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz olub

Bu gün, 14:59

FHN maye qazdoldurma məntəqəsinin istismarını dayandırıb - VİDEO

Bu gün, 14:59

Azərbaycanda daha 237 dərmanın qiymətləri tənzimlənib

Bu gün, 14:57
Bütün xəbərlər