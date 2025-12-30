 QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

16:22 - Bu gün
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının yeni tərkibi təsdiq edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının yeni tərkibi aşağıdakı kimidir:

“Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Notariat, qeydiyyat və reyestr baş idarəsinin rəisi

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Sosial sahələrin maliyyəsi şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru

“Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar” İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü

Azərbaycan Milli QHT Forumunun İdarə Heyətinin üzvü

“Simurq” Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının Rəyasət Heyətinin sədri

“Zəfər” Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü".

Paylaş:
87

Aktual

Rəsmi

Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Cəmiyyət

ASCO: “Kəlbəcər” tankeri istismara tam hazırdır və növbəti səfər üçün təlimat gözləyir - FOTO+ VİDEO - YENİLƏNİB

Müsahibə

“Azərbaycan dili” platforması: Rəqəmsal tədrisin yeni mərhələsi – MÜSAHİBƏ

Rəsmi

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

Rasim Musabəyov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Həsən Zeynalov “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Ağdam şəhərində “Hilton Garden Inn Agdam” hotelinin açılışında iştirak edib

İordaniyanın Kralı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevi doğum günü münasibəti ilə təbrik edib

Prezident Ağdam Sənaye Parkında “Saloğlu Qarabağ” MMC-nin istehsal müəssisəsinin təməlini qoyub - FOTO

Son xəbərlər

Neftçalanın sabiq icra başçısı azadlığa buraxılıb.

Bu gün, 17:49

Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 12 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:32

Keçmiş iş yerindən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:18

Mobilliyin transformasiyası çərçivəsində daha iki layihə icra edilib - FOTO

Bu gün, 16:57

ASCO: “Kəlbəcər” tankeri istismara tam hazırdır və növbəti səfər üçün təlimat gözləyir - FOTO+ VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:49

“Azərbaycan dili” platforması: Rəqəmsal tədrisin yeni mərhələsi – MÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:35

Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Bu gün, 16:24

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:22

Rasim Musabəyov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:19

Həsən Zeynalov “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:15

Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:14

Bəzi yerlərdə küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:11

Azərbaycan sülhə doğru: İlin əsas siyasi hadisələri

Bu gün, 16:00

FHN: ilin 9 ayı ərzində 34 partlayış olub

Bu gün, 15:52

Şuşa qəza məktəbi – Qafqada ilk dünyəvi təhsil ocağı

Bu gün, 15:33

DİN: Bayramda ictimai asayişin təmini üçün təhlükəsizlik tədbirləri görülür - VİDEO

Bu gün, 15:30

Elektrik enerjisi və təbii qaz üçün sabit tariflər olacaq

Bu gün, 15:06

Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz olub

Bu gün, 14:59

FHN maye qazdoldurma məntəqəsinin istismarını dayandırıb - VİDEO

Bu gün, 14:59

Azərbaycanda daha 237 dərmanın qiymətləri tənzimlənib

Bu gün, 14:57
Bütün xəbərlər