 Mobilliyin transformasiyası çərçivəsində daha iki layihə icra edilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Mobilliyin transformasiyası çərçivəsində daha iki layihə icra edilib - FOTO

Qafar Ağayev16:57 - Bu gün
Mobilliyin transformasiyası çərçivəsində daha iki layihə icra edilib - FOTO

Bakı şəhərində mobilliyin inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, bütün hərəkət iştirakçılarının rahatlığı və təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə daha iki layihə icra edilib.

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, Xətai rayonunun Süleyman Vəzirov küçəsində hərəkətin təhlükəsizliyinin yüksəldilməsi və nəqliyyat axınının daha səmərəli təşkili məqsədilə kompleks tədbirlər həyata keçirilib. Küçə boyu yol nişanları və nişanlanma xətləri normativ tələblərə və standartlara əsasən yenidən təşkil olunub. Bu, sürücülər və piyadalar üçün daha aydın, oxunaqlı və təhlükəsiz hərəkət mühiti formalaşdırmağa xidmət edir.

Bakı Avropa Liseyinin yerləşdiyi ərazidə maksimal sürət həddi saatda 30 kilometr, küçə boyunca isə saatda 40 kilometr müəyyən edilib. Bu qərar piyadaların təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır və beynəlxalq təcrübəyə uyğun “təhlükəsiz məktəb zonası” yanaşmasını əks etdirir.

Eyni zamanda, Süleyman Vəzirov küçəsinin Babək prospekti ilə kəsişməsində hərəkət sxemi optimallaşdırılıb. Belə ki, Süleyman Vəzirov küçəsindən Məşədi Hilal Kazımov küçəsi istiqamətində düzünə, Süleyman Vəzirov küçəsindən şəhər mərkəzi istiqamətində isə sola hərəkətə imkan yaradılıb. Xaqani Rüstəmov küçəsində təmir işləri aparıldığı nəzərə alınaraq, Süleyman Vəzirov küçəsindən şəhər mərkəzi istiqamətində yeni alternativin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ərazidə quraşdırılan işıqforlar hazırda test rejimində fəaliyyət göstərir.

Beləliklə, Ağ Şəhər ərazisinə giriş-çıxış üçün daha rahat alternativ marşrutlar formalaşdırılıb, nəqliyyat axınlarının paylanması yaxşılaşdırılıb, pik saatlarda Babək prospektində yaranan geriyə dönmə yerlərində yüklənmənin azalmasına şərait yaradılıb.

Digər layihə çərçivəsində Biləcəri qəsəbəsinin Rəşid İsmayılov və Yəhya Hüseynov küçələrinin kəsişməsində yol hərəkəti yenidən təşkil edilib. Artıq sözügedən yol kəsişməsində hərəkət işıqforla nizamlanır. Yəhya Hüseynov küçəsindən və yaxınlıqdakı yaşayış kompleksindən hərəkət edən nəqliyyat vasitələri yol ötürücüsünün altında yerləşən geriyədönmə yerindən istifadə etməklə paytaxt istiqamətində hərəkət edə bilirlər. Layihəyə uyğun olaraq, ərazidə təhlükəsizlik adacıqları tikilərək hərəkət kanallaşdırılıb, kəsişmənin hüdudları boyunca piyadaların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün nizamlanan piyada keçidləri təşkil olunub. Eyni zamanda, avtobus dayanacaq məntəqələrinin yeri optimallaşdırılıb, yeni yol nişanları quraşdırılıb, nişanlanma xətləri təşkil edilib.

Qeyd edək ki, layihənin icrasından əvvəl Yəhya Hüseynov küçəsindən, eləcə də yaxınlıqda yerləşən yaşayış kompleksindən paytaxt istiqamətində getmək istəyən sürücülər Bakı-Sumqayıt şosesindən istifadə etməklə, “Ekologiya postu”nun yaxınlığında yerləşən yol qovşağından geriyə dönərək hərəkət etmək məcburiyyətində qalırdılar. Bu da 3 km-dən çox izafi nəqliyyat yürüşünə, səyahət müddətinin artmasına və yol qovşağının əlavə yüklənməsinə gətirib çıxarırdı. Bununla yanaşı, kəsişmədə piyada və yol hərəkətinin təhlükəsizliyi arzuolunan səviyyədə deyildi.

Görülən tədbirlər ümumilikdə şəhər nəqliyyat sisteminin funksionallığını artırmaqla yanaşı, təhlükəsizlik, rahatlıq və davamlı hərəkət prinsiplərinə uyğun müasir yol mühitinin formalaşdırılmasına xidmət edir.

Paylaş:
74

Aktual

Rəsmi

Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Cəmiyyət

ASCO: “Kəlbəcər” tankeri istismara tam hazırdır və növbəti səfər üçün təlimat gözləyir - FOTO+ VİDEO - YENİLƏNİB

Müsahibə

“Azərbaycan dili” platforması: Rəqəmsal tədrisin yeni mərhələsi – MÜSAHİBƏ

Rəsmi

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Neftçalanın sabiq icra başçısı azadlığa buraxılıb.

Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 12 nəfər saxlanılıb

Keçmiş iş yerindən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Mobilliyin transformasiyası çərçivəsində daha iki layihə icra edilib - FOTO

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edilib

Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının iclası keçirilib - FOTO

Biləsuvarda işıq olmayacaq

Magistraturaya qəbul olmaq istəyənlər üçün sınaq imtahanı keçiriləcək

Son xəbərlər

Neftçalanın sabiq icra başçısı azadlığa buraxılıb.

Bu gün, 17:49

Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 12 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:32

Keçmiş iş yerindən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:18

Mobilliyin transformasiyası çərçivəsində daha iki layihə icra edilib - FOTO

Bu gün, 16:57

ASCO: “Kəlbəcər” tankeri istismara tam hazırdır və növbəti səfər üçün təlimat gözləyir - FOTO+ VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:49

“Azərbaycan dili” platforması: Rəqəmsal tədrisin yeni mərhələsi – MÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:35

Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Bu gün, 16:24

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:22

Rasim Musabəyov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:19

Həsən Zeynalov “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:15

Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:14

Bəzi yerlərdə küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:11

Azərbaycan sülhə doğru: İlin əsas siyasi hadisələri

Bu gün, 16:00

FHN: ilin 9 ayı ərzində 34 partlayış olub

Bu gün, 15:52

Şuşa qəza məktəbi – Qafqada ilk dünyəvi təhsil ocağı

Bu gün, 15:33

DİN: Bayramda ictimai asayişin təmini üçün təhlükəsizlik tədbirləri görülür - VİDEO

Bu gün, 15:30

Elektrik enerjisi və təbii qaz üçün sabit tariflər olacaq

Bu gün, 15:06

Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz olub

Bu gün, 14:59

FHN maye qazdoldurma məntəqəsinin istismarını dayandırıb - VİDEO

Bu gün, 14:59

Azərbaycanda daha 237 dərmanın qiymətləri tənzimlənib

Bu gün, 14:57
Bütün xəbərlər