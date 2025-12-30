 Bakının bəzi yollarında sıxlıq yaranıb - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakının bəzi yollarında sıxlıq yaranıb - SİYAHI

Qafar Ağayev08:34 - Bu gün
Bakının bəzi yollarında sıxlıq yaranıb - SİYAHI

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

4. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
219

Aktual

Cəmiyyət

Milli Məclisin payız sessiyasının sonuncu plenar iclası başlayıb

Cəmiyyət

Bayram günlərində hava necə olacaq? - PROQNOZ

Reportaj

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Rəsmi

Nəsimi rayonunun icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

Cəmiyyət

FHN hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Milli Məclisin payız sessiyasının sonuncu plenar iclası başlayıb

“PAŞA Holding” şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Anar Quliyev Qırğızıstanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Baku Electronics-də “Şansını Tut” başladı! - VIDEO

Bolt Accelerator Demo Day: Azərbaycanda innovasiya və sahibkarlığı dəstəkləyən final təqdimatı uğurla başa çatdı - FOTO

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

Oqtay Əsədovun qızı vəfat etdi

Son xəbərlər

FHN hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 11:24

Milli Məclisin payız sessiyasının sonuncu plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:16

“PAŞA Holding” şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Bu gün, 11:12

Anar Quliyev Qırğızıstanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 10:50

Birmarket böyük lotereyanın ikinci avtomobil qalibini müəyyənləşdirdi

Bu gün, 10:45

Bakıda 27 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb, saxlanılanlar var

Bu gün, 10:43

İranda tapılan balıqçının meyiti Azərbaycana təhvil verildi

Bu gün, 10:09

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 09:57

Bayram günlərində təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidməti gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək

Bu gün, 09:48

Yol polisi bayram günlərində səfərə çıxanlara müraciət edib

Bu gün, 09:39

AMB 2025-ci ilin son iş gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:26

Səhiyyə Nazirliyi bayram və istirahət günləri ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 09:20

Bayram günlərində hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 09:12

Azərbaycan və Özbəkistan arasında müttəfiqlik münasibətləri müzakirə edilib

Bu gün, 08:57

Bakının bəzi yollarında sıxlıq yaranıb - SİYAHI

Bu gün, 08:34

Leyla Əliyeva Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib - FOTO

29 / 12 / 2025, 17:52

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

29 / 12 / 2025, 17:51

Nəsimi rayonunun icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

29 / 12 / 2025, 17:43

Suraxanıda “Kovan” restoranı qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib

29 / 12 / 2025, 17:27

Qaradağda bir nəfər kanalizasiya quyusuna yıxılaraq xəsarət alıb - VİDEO

29 / 12 / 2025, 17:25
Bütün xəbərlər