 “PAŞA Holding” şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“PAŞA Holding” şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

11:12 - Bu gün
“PAŞA Holding” şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

“PAŞA Holding” və “Bravo” supermarketlər şəbəkəsi “Vətən əmanətlərin keşiyindədir” layihəsi çərçivəsində şəhid ailələrinə bayram sovqatları çatdırıb.

2023-cü ildən etibarən “PAŞA Holding” 44 günlük Vətən Müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızın 18 yaşadək olan övladları üçün sosial dəstək proqram həyata keçirir. Proqram çərçivəsində, Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni il, Novruz Bayramı, Qurban Bayramı, Ramazan Bayramı və Zəfər günü münasibətilə şəhid övladı olan ailələrə “PAŞA Holding” və “Bravo” supermarketlər şəbəkəsi tərəfindən bayram sovqatları təqdim olunur.

Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni il münasibəti ilə təqdim edilən sovqatlar dekabr ayının əvvəlindən “Bravo” supermarketlər şəbəkəsi tərəfindən “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin könüllülərinin dəstəyi ilə sözügedən şəhid ailələrinə çatdırılmaqdadır. Bayram sovqatlarına müxtəlif ərzaq məhsulları daxildir.

Qeyd edək ki, 2024-cü ildən cari proqrama antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan şəxslərin övladları da əlavə edilib. Hazırda layihə 44 günlük Vətən Müharibəsində, zəfərdən sonra və sentyabr təxribatları, antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan şəxslərin ümumilikdə 1000-dən çox ailəsini, 2000-dən çox övladını əhatə edir. Xatırladaq ki, cari proqrama təhsil və səhiyyə sahələri daxildir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
56

Aktual

Cəmiyyət

Milli Məclisin payız sessiyasının sonuncu plenar iclası başlayıb

Cəmiyyət

Bayram günlərində hava necə olacaq? - PROQNOZ

Reportaj

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Rəsmi

Nəsimi rayonunun icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

Cəmiyyət

Azad edildikdən sonra Kəlbəcərdə ilk dəfə Yeni il bayramı qeyd olunub - FOTO

FHN hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Milli Məclisin payız sessiyasının sonuncu plenar iclası başlayıb

“PAŞA Holding” şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının iclası keçirilib - FOTO

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

“Uşaq oyuncaqları” yükündən bəyan olunmayan mallar aşkar edildi - FOTO

Biləsuvarda işıq olmayacaq

Son xəbərlər

Azad edildikdən sonra Kəlbəcərdə ilk dəfə Yeni il bayramı qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 11:37

FHN hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 11:24

Milli Məclisin payız sessiyasının sonuncu plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:16

“PAŞA Holding” şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Bu gün, 11:12

Anar Quliyev Qırğızıstanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 10:50

Birmarket böyük lotereyanın ikinci avtomobil qalibini müəyyənləşdirdi

Bu gün, 10:45

Bakıda 27 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb, saxlanılanlar var

Bu gün, 10:43

İranda tapılan balıqçının meyiti Azərbaycana təhvil verildi

Bu gün, 10:09

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 09:57

Bayram günlərində təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidməti gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək

Bu gün, 09:48

Yol polisi bayram günlərində səfərə çıxanlara müraciət edib

Bu gün, 09:39

AMB 2025-ci ilin son iş gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:26

Səhiyyə Nazirliyi bayram və istirahət günləri ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 09:20

Bayram günlərində hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 09:12

Azərbaycan və Özbəkistan arasında müttəfiqlik münasibətləri müzakirə edilib

Bu gün, 08:57

Bakının bəzi yollarında sıxlıq yaranıb - SİYAHI

Bu gün, 08:34

Leyla Əliyeva Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib - FOTO

29 / 12 / 2025, 17:52

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

29 / 12 / 2025, 17:51

Nəsimi rayonunun icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

29 / 12 / 2025, 17:43

Suraxanıda “Kovan” restoranı qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib

29 / 12 / 2025, 17:27
Bütün xəbərlər