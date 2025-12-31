Suraxanı rayonunda evdə yanğın olub, xəsarət alan var
Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda evdə yanğın olub, xəsarət alan var.
Bu barədə 1news.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən xəbər verilib.
Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda ümumi sahəsi 70 m² (hər mərtəbəsi 35 m²) olan ikimərtəbəli 2 otaqlı evin ikinci mərtəbəsinin və dam örtüyünün yanar konstruksiyaları yanıb. Yanğın zamanı 1 nəfər yanıq xəsarəti alıb. Evin qalan hissəsi və bitişik evlər yanğından mühafizə olunub.
Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
