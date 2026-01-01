 Polis qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edib | 1news.az | Xəbərlər
Polis qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edib

11:35 - Bu gün
Polis qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edib

Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunub.

DİN-in mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

Dekabrın 31-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 3 avtomat silahı, 1 tapança, 87 tüfəng, 11 patron darağı və 44 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

