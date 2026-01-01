 Azərbaycan gömrükçüləri qarpızdan narkotik vasitə aşkarlayıb | 1news.az | Xəbərlər
Azərbaycan gömrükçüləri qarpızdan narkotik vasitə aşkarlayıb

12:52 - Bu gün
Azərbaycan gömrükçüləri qarpızdan narkotik vasitə aşkarlayıb

Dövlət Gömrük Komitəsinin Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşları Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İrandan Rusiyaya qarpız aparan nəqliyyat vasitəsinə gömrük baxışı keçirib.

1news.az Komitəyə istinadən xəbər verir ki, kinoloji xidmət iti qarpız olan yeşiklərə reaksiya verdiyindən yük əsaslı yoxlamaya cəlb edilib.

Bu zaman qutulardakı 12 ədəd qarpızın içərisində gizlədilmiş, xalis təmiz çəkisi 27 kiloqram 845 qram narkotik vasitə-həşiş aşkar edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

