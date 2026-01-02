 Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib | 1news.az | Xəbərlər
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Qafar Ağayev13:22 - Bu gün
Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin (DDLA) Gəmi Hərəkətinin İdarəedilməsi Mərkəzi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib.

1news.az bu barədə Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinə istinadən xəbər verir.

Qeyd edilib, yanvarın 2-də Xəzər Dəniz Akvatoriyasında müşahidə olunan şimal-qərb və şimal küləyinin 18-23 m/s, arabir 25-28 m/s, açıq dənizdə isə 30 m/s-dək güclənəcəyi gözlənilir.

Dalğanın hündürlüyünün 2.0-3.0 m, sonrakı inkişafda 3.0-5.0 m. çatacağı proqnozlaşdırılır.

