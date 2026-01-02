 DİN: Bayram günlərində kiberdələduzluq hallarının artması müşahidə olunur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

DİN: Bayram günlərində kiberdələduzluq hallarının artması müşahidə olunur

Qafar Ağayev16:53 - Bu gün
DİN: Bayram günlərində kiberdələduzluq hallarının artması müşahidə olunur

Bayram günlərində kiberdələduzluq hallarının artması müşahidə olunur.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, "WhatsApp", "Telegram" və digər sosial media platformaları vasitəsilə edilən zənglər, saxta kredit və kampaniya təklifləri adı altında bank müştərilərinin kart və şəxsi məlumatlarını ələ keçirməyə yönəlmiş cəhdlər var:

"Daxili İşlər Nazirliyi bir daha diqqətə çatdırır ki, heç bir bank və ya dövlət qurumu telefon, mesaj və ya sosial şəbəkə üzərindən kart nömrəsi, CVV/CVC kodu və ya birdəfəlik SMS şifrəsi (OTP) tələb etmir. Bu məlumatların ötürülməsi bank hesabından vəsaitin oğurlanmasına səbəb olur. Şübhəli zəng, mesaj və ya linklərlə qarşılaşan vətəndaşlar dərhal əlaqəni kəsməli və bu barədə 102 xidmətinə, həmçinin xidmət göstərən banka məlumat verməlidirlər".

Məlumatda vurğulanıb ki, hər bir bank kartı istifadəçisi diqqətli olmalı, kart məlumatlarını və təsdiq şifrələrini naməlum şəxslərə təqdim etməməlidir.

Paylaş:
116

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Latviyanın keçmiş Prezidentinə başsağlığı verib

Cəmiyyət

Sabah bəzi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Rəsmi

İlham Əliyev İsveçrə dövlət başçısına başsağlığı verib

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

Cəmiyyət

Xətai rayonunda mənzildə yanğın olub, tüstüdən zəhərlənən var

Qarlı hava şəraitində yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı sürücülərə çağırış edilib

Bakıda binanın fasadı uçub

DİN: Bayram günlərində kiberdələduzluq hallarının artması müşahidə olunur

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

“McDonald’s Azərbaycan” Yeni Yasamalda restoran açdı - FOTO

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı XƏBƏRDARLIQ

Neftçalanın sabiq icra başçısı azadlığa buraxılıb.

Son xəbərlər

Xətai rayonunda mənzildə yanğın olub, tüstüdən zəhərlənən var

Bu gün, 18:00

Qarlı hava şəraitində yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı sürücülərə çağırış edilib

Bu gün, 17:46

Bakıda binanın fasadı uçub

Bu gün, 17:25

Kirill Budanova Ukrayna Prezidentinin Ofis Aparatına yeni rəhbər vəzifəsi təklif olunub

Bu gün, 16:55

DİN: Bayram günlərində kiberdələduzluq hallarının artması müşahidə olunur

Bu gün, 16:53

Bakıda 29 kq marixuana aşkarlanıb

Bu gün, 16:10

Dövlət başçısı Latviyanın keçmiş Prezidentinə başsağlığı verib

Bu gün, 15:42

Ötən gün ölkədə 5 odlu silah aşkarlanıb

Bu gün, 15:29

Milli Qəhrəman Natiq Qasımovun bu gün doğum günüdür

Bu gün, 15:14

Hikmət Hacıyev: Tramp administrasiyası Azərbaycanın sülh gündəliyinə tam dəstək göstərib

Bu gün, 15:11

Bakıya sulu qar yağır - Faktiki hava

Bu gün, 14:45

Pirotexniki vasitələr satan daha 26 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 14:32

Qarlı havaya görə əlavə polis naryadları cəlb edildi - FOTO

Bu gün, 14:00

10 yaşlı Sərxan həmin vaxt hədiyyəsinə baxırmış... - VİDEO

Bu gün, 13:43

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 13:22

Bakıda 9 ağac aşıb

Bu gün, 12:49

Ədliyyə Nazirliyi və DİN birgə əməliyyat keçirdi - “Kalaşnikov” aşkarlandı

Bu gün, 12:29

Sabah bəzi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:16

Göyçayda eyvandan yıxılan 53 yaşlı kişi xəstəxanada ölüb

Bu gün, 11:38

Sürücülərin nəzərinə: Bu yollarda sürət həddi endirilib

Bu gün, 11:11
Bütün xəbərlər