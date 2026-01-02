 Bakıda 25 yaşlı şəxs dəm qazından zəhərlənərək ölüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakıda 25 yaşlı şəxs dəm qazından zəhərlənərək ölüb

10:30 - Bu gün
Bakıda 25 yaşlı şəxs dəm qazından zəhərlənərək ölüb

Yanvarın 1-də ölkə ərazisində qeydə alınan 23, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən 1news az-a verilən məlumata görə, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 6, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Bildirilib ki, narkotiklərlə əlaqəli 1, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 5 fakt müəyyən edilib.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 18 nəfər saxlanılıb.

Paylaş:
81

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İsveçrə dövlət başçısına başsağlığı verib

Cəmiyyət

Sabah bəzi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Cəmiyyət

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bakıda 9 ağac aşıb

Ədliyyə Nazirliyi və DİN birgə əməliyyat keçirdi - “Kalaşnikov” aşkarlandı

Sabah bəzi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı XƏBƏRDARLIQ

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

Daxili işlər naziri Qubada sıra baxışı keçirəcək

“PAŞA Holding” şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Son xəbərlər

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 13:22

Bakıda 9 ağac aşıb

Bu gün, 12:49

Ədliyyə Nazirliyi və DİN birgə əməliyyat keçirdi - “Kalaşnikov” aşkarlandı

Bu gün, 12:29

Sabah bəzi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:16

Göyçayda eyvandan yıxılan 53 yaşlı kişi xəstəxanada ölüb

Bu gün, 11:38

Sürücülərin nəzərinə: Bu yollarda sürət həddi endirilib

Bu gün, 11:11

Qarın hündürlüyü 38 santimetrə qədər yüksəkib - Faktiki hava

Bu gün, 10:52

Bakıda 25 yaşlı şəxs dəm qazından zəhərlənərək ölüb

Bu gün, 10:30

Polis ötən gün 18 nəfəri saxlayıb

Bu gün, 10:20

İlham Əliyev İsveçrə dövlət başçısına başsağlığı verib

Bu gün, 10:05

“Qırmızı bülleten”lə axtarılan 40 nəfər Türkiyəyə gətirilib

Bu gün, 09:50

Tanınmış telejurnalist Nailə Əkbərova dünyasını dəyişib.

Bu gün, 09:21

Bu gün Milli Qəhrəman Polad Həşimovun doğum günüdür

Bu gün, 09:08

DOST xidmətlərinin sayı 162-yə çatıb

Bu gün, 09:03

Duman olacaq, yollar buz bağlayacaq

01 / 01 / 2026, 18:00

BDU-nun professoru Mikayıl Cəfərov vəfat edib

01 / 01 / 2026, 17:36

Azərbaycan XİN İsveçrəyə başsağlığı verib

01 / 01 / 2026, 16:57

Avtomobillə səyahət edənlərə XƏBƏRDARLIQ

01 / 01 / 2026, 16:27

Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

01 / 01 / 2026, 15:34

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra uşaq müəssisələrində Yeni il tədbiri keçirilib - FOTO

01 / 01 / 2026, 14:52
Bütün xəbərlər