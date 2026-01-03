 Binəqədidə hamamda yanğın olub - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Binəqədidə hamamda yanğın olub - VİDEO

Qafar Ağayev13:30 - Bu gün
Binəqədidə hamamda yanğın olub - VİDEO

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Emin Bağırov küçəsində yerləşən hamamda yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

FHN Mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən xəbərə görə, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində ümumi sahəsi 320kv.m. olan hamamın saunasında baş vermiş yanğın genişlənməsinə, o cümlədən hamamın digər otaqlarına yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 120 kv.m. olan saunanın taxta üzlüyü 50kv.m. sahədə yanıb, yüksək temperaturdan 70kv.m. sahədə taxta üzlük deformasiya edib.

Hamamın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

Paylaş:
117

Aktual

Cəmiyyət

Prezident nəvələri ilə Şahdağda xizək sürdü - FOTO

Cəmiyyət

Maduronun saxlanılandan sonra ilk fotosu yayılıb - FOTO

Cəmiyyət

Leyla Əliyeva Qusarın Hil kəndində məsciddə olub - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycanın bəzi ərazilərində 20 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - Faktiki hava

Cəmiyyət

Nikolas Maduroya qarşı irəli sürülən ittihamlar bəli olub

Prezident nəvələri ilə Şahdağda xizək sürdü - FOTO

İsmayıllıda buz bağlayan yolda avtomobil aşıb - VİDEO

Maduronun saxlanılandan sonra ilk fotosu yayılıb - FOTO

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İllə bağlı paylaşım edib

Bakıda güclü külək nəticəsində aşan ağacın fəsadları aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB

Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq yaradacaq

ASCO: “Kəlbəcər” tankeri istismara tam hazırdır və növbəti səfər üçün təlimat gözləyir - FOTO+ VİDEO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Nikolas Maduroya qarşı irəli sürülən ittihamlar bəli olub

Bu gün, 17:13

Prezident nəvələri ilə Şahdağda xizək sürdü - FOTO

Bu gün, 16:19

İsmayıllıda buz bağlayan yolda avtomobil aşıb - VİDEO

Bu gün, 15:54

Yanacağı mənimsəyən şəxslərlə bağlı yeni məlumat - Baş Prokurorluğa ADY tərəfindən müraciət edilib

Bu gün, 15:28

Maduronun saxlanılandan sonra ilk fotosu yayılıb - FOTO

Bu gün, 15:01

Ucarda maşın aşıb, xəsarət alanlar var - FOTO

Bu gün, 14:45

Küləklə bağlı sarı xəbərdarlıq verildi

Bu gün, 14:11

Tramp: Nikolas Maduro və arvadı yaxalanıb

Bu gün, 13:48

Binəqədidə hamamda yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 13:30

Venesuelaya hücum olub, fövqəladə vəziyyət elan olundu

Bu gün, 12:55

Bazar günü necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:30

Leyla Əliyeva Qusarın Hil kəndində məsciddə olub - FOTO

Bu gün, 11:57

Azərbaycanın bəzi ərazilərində 20 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - Faktiki hava

Bu gün, 11:35

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib

Bu gün, 11:05

Aǧdamda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs olunub

Bu gün, 10:46

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkar edilib

Bu gün, 10:20

DİN: Ötən 22 cinayətin üstü açılıb

Bu gün, 09:51

Gəncədə 3 ev yanıb - FOTO

Bu gün, 09:31

Polislər hava şəraiti ilə əlaqədar fasiləsiz xidmət aparır - FOTO

Bu gün, 09:15

Xətai rayonunda mənzildə yanğın olub, tüstüdən zəhərlənən var

02 / 01 / 2026, 18:00
Bütün xəbərlər