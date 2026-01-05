 Leyla Əliyeva Oman Milli Muzeyində və Mutrah bazarında olub - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Leyla Əliyeva Oman Milli Muzeyində və Mutrah bazarında olub - FOTO

Qafar Ağayev14:42 - Bu gün
Leyla Əliyeva Oman Milli Muzeyində və Mutrah bazarında olub - FOTO

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Oman Sultanlığının paytaxtı Maskat şəhərində Oman Milli Muzeyində və Mutrah bazarında olub.

1news.az xəbər verir ki, Leyla Əliyeva əvvəlcə Oman Milli Muzeyini ziyarət edib.

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti burada müxtəlif guşələri gəzib, nümayiş etdirilən eksponatlarla tanış olub, onların tarixi haqqında ətraflı məlumat alıb.

Bu Muzey Omanın tarixi və mədəni irsini əks etdirən əsas mərkəzlərdən biridir.

Rəsmi olaraq 2016-cı ildə fəaliyyətə başlayan muzeydə arxeologiya, dənizçilik, silahşünaslıq, etnoqrafiya, İslam mədəniyyəti və s. üzrə zəngin kolleksiyalar nümayiş etdirilir. Burada hər biri Omanın mədəni irsinin fərqli aspektlərini əhatə edən 14 daimi qalereya mövcuddur, həmçinin müvəqqəti sərgilər üçün əlavə sahələr ayrılıb.

7000-dən çox əşyanın qorunub saxlanıldığı muzeydə rəqəmsal immersiv təcrübə qurğuları, kinoteatr və uşaqlar üçün kəşf sahələri var. Yaxın Şərqdə görmə qabiliyyəti zəif olanlar üçün ərəb Brayl əlifbası ilk dəfə burada tətbiq edilib.

Memarlıq həlli milli ənənələrlə müasir üslubun vəhdətini əks etdirən Oman Milli Muzeyi həm yerli əhali, həm də xarici turistlər üçün mühüm maarifləndirici platforma rolunu oynayır.

Muzeylə tanışlıqdan sonra Leyla Əliyevaya hədiyyə təqdim olunub, xatirə şəkli çəkdirilib.

Leyla Əliyeva daha sonra Mutrah bazarında olub, burada satılan əşyalara baxıb, satıcılarla səmimi söhbət edib.

Qeyd edək ki, bu, ərəb dünyasının ən qədim və məşhur bazarlarından biridir. Tarixi bir neçə yüz il əvvələ gedib çıxan bu bazar Hindistan, Çin, Avropa və Yaxın Şərq ölkələrindən Maskat limanına gələn mallar üçün ticarət mərkəzi olub.

Mutrah bazarı dar, üstüörtülü küçələri və ərəb memarlığı ilə seçilir.

Bazarda ənənəvi tekstil, geyim, zərgərlik məmulatları, suvenirlər, ədviyyatlar, buxur, o cümlədən Omani buxuru, ətirlər, əl işləri ilə yanaşı, meyvə, tərəvəz, müalicəvi otlar və digər yerli məhsullar satılır.

Paylaş:
117

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını Milad bayramı münasibətilə təbrik edib

İqtisadiyyat

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Cəmiyyət

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Omanda səfərdədir - FOTO

Cəmiyyət

Bakıda tədris mərkəzindən və avtoservisdən oğurluq edənlər saxlanılıblar

Masazırda qanunsuz fəaliyyət göstərən quş kəsimi sexi aşkarlanıb - VİDEO

Salyanda yol qəzası olub, ölən və yaralılar var

Dağlıq ərazilərdə sürücülərə xəbərdarlıq – yollar buz bağlayır

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İllə bağlı paylaşım edib

Bakıda güclü külək nəticəsində aşan ağacın fəsadları aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB

Sabah Bakıya sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Maduronun saxlanılandan sonra ilk fotosu yayılıb - FOTO

Son xəbərlər

Bakıda tədris mərkəzindən və avtoservisdən oğurluq edənlər saxlanılıblar

Bu gün, 17:54

Masazırda qanunsuz fəaliyyət göstərən quş kəsimi sexi aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 17:39

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Opera Evində olub - FOTO

Bu gün, 17:32

Salyanda yol qəzası olub, ölən və yaralılar var

Bu gün, 17:21

Dağlıq ərazilərdə sürücülərə xəbərdarlıq – yollar buz bağlayır

Bu gün, 17:06

Maduro və həyat yoldaşı helikopterlə məhkəmə binasına aparılıb

Bu gün, 17:02

İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - FOTO

Bu gün, 16:49

Dövlət qulluğuna qəbul imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 16:19

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını Milad bayramı münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 16:05

Ötən ay 25 aptekdə yoxlama aparılıb

Bu gün, 15:51

Masazırda 2 kilometrlik avtomobil yolunda əsaslı təmir işləri aparılır - FOTO

Bu gün, 15:35

Bayram günlərində yol qəzalarının əsas səbəbləri açıqlanıb

Bu gün, 15:21

Ötən il azad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:12

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Bu gün, 15:00

Leyla Əliyeva Oman Milli Muzeyində və Mutrah bazarında olub - FOTO

Bu gün, 14:42

Bayram günlərində təcili tibbi yardım xidmətinə rekord sayda müraciət daxil olub

Bu gün, 14:30

ADY bayram günlərində daşınan sərnişinlərin sayını açıqlayıb

Bu gün, 14:20

Maliyyə Nazirliyi “Vətəndaşın büdcə bələdçisi”ni hazırlayıb

Bu gün, 14:07

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Omanda səfərdədir - FOTO

Bu gün, 13:57

Yoluxucu xəstəliklərə görə bəzi ölkələrə tətbiq olunan məhdudiyyətlər ləğv edilib – AQTA

Bu gün, 13:38
Bütün xəbərlər