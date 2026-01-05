 Masazırda 2 kilometrlik avtomobil yolunda əsaslı təmir işləri aparılır - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Masazırda 2 kilometrlik avtomobil yolunda əsaslı təmir işləri aparılır - FOTO

Qafar Ağayev15:35 - Bu gün
Masazırda 2 kilometrlik avtomobil yolunda əsaslı təmir işləri aparılır - FOTO

Xırdalan–Masazır–Novxanı avtomobil yolundan ayrılaraq Zəngilan qaçqın və məcburi köçkünlərinin məskunlaşdığı şəhərciyə gedən avtomobil yolunda əsaslı təmir işlərinə start verilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AAYDA məlumat yayıb.

Bildirilib ki, iki hərəkət zolaqlı avtomobil yolunun uzunluğu 2 kilometr, eni isə 9 metrdir. Sözügedən yol uzun müddət əsaslı təmir olunmadan istismar edildiyindən hərəkət hissəsində deformasiyalar yaranmış, qabarmalar və çalalar əmələ gəlmişdir. Bu isə avtonəqliyyat vasitələrinin rahat və təhlükəsiz hərəkətinə maneə törədirdi. Aparılan əsaslı təmir işləri nəticəsində mövcud problemlər aradan qaldırılır.

Təmir işləri zamanı yol boyu zəruri sahələrdə yararsız qrunt qazılaraq çıxarılır, əks-dolğu işləri aparılmaqla yeni yol əsası inşa edilir. Eyni zamanda yararsız asfalt-beton örtüyü frezlənərək kənara daşınır. Bundan başqa, vətəndaşların rahat hərəkətinin təmin edilməsi məqsədilə yol boyunca mövcud piyada səkisi də bərpa olunur.

Aparılan əsaslı təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra yolun istismara tam yararlı vəziyyətə gətirilməsi, nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların rahat, təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkətinin təmin edilməsi nəzərdə tutulur.

Qeyd edək ki, sözügedən avtomobil yolu Agentliyin balansında olmasa da, vətəndaşların müraciətləri və mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq yolun əsaslı təmiri həyata keçirilir.

Paylaş:
93

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını Milad bayramı münasibətilə təbrik edib

İqtisadiyyat

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Cəmiyyət

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Omanda səfərdədir - FOTO

Cəmiyyət

Bakıda tədris mərkəzindən və avtoservisdən oğurluq edənlər saxlanılıblar

Masazırda qanunsuz fəaliyyət göstərən quş kəsimi sexi aşkarlanıb - VİDEO

Salyanda yol qəzası olub, ölən və yaralılar var

Dağlıq ərazilərdə sürücülərə xəbərdarlıq – yollar buz bağlayır

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Bu gün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günüdür

İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İllə bağlı paylaşım edib

Maduronun saxlanılandan sonra ilk fotosu yayılıb - FOTO

Leyla Əliyeva Qusarın Hil kəndində məsciddə olub - FOTO

Son xəbərlər

Bakıda tədris mərkəzindən və avtoservisdən oğurluq edənlər saxlanılıblar

Bu gün, 17:54

Masazırda qanunsuz fəaliyyət göstərən quş kəsimi sexi aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 17:39

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Opera Evində olub - FOTO

Bu gün, 17:32

Salyanda yol qəzası olub, ölən və yaralılar var

Bu gün, 17:21

Dağlıq ərazilərdə sürücülərə xəbərdarlıq – yollar buz bağlayır

Bu gün, 17:06

Maduro və həyat yoldaşı helikopterlə məhkəmə binasına aparılıb

Bu gün, 17:02

İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - FOTO

Bu gün, 16:49

Dövlət qulluğuna qəbul imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 16:19

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını Milad bayramı münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 16:05

Ötən ay 25 aptekdə yoxlama aparılıb

Bu gün, 15:51

Masazırda 2 kilometrlik avtomobil yolunda əsaslı təmir işləri aparılır - FOTO

Bu gün, 15:35

Bayram günlərində yol qəzalarının əsas səbəbləri açıqlanıb

Bu gün, 15:21

Ötən il azad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:12

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Bu gün, 15:00

Leyla Əliyeva Oman Milli Muzeyində və Mutrah bazarında olub - FOTO

Bu gün, 14:42

Bayram günlərində təcili tibbi yardım xidmətinə rekord sayda müraciət daxil olub

Bu gün, 14:30

ADY bayram günlərində daşınan sərnişinlərin sayını açıqlayıb

Bu gün, 14:20

Maliyyə Nazirliyi “Vətəndaşın büdcə bələdçisi”ni hazırlayıb

Bu gün, 14:07

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Omanda səfərdədir - FOTO

Bu gün, 13:57

Yoluxucu xəstəliklərə görə bəzi ölkələrə tətbiq olunan məhdudiyyətlər ləğv edilib – AQTA

Bu gün, 13:38
Bütün xəbərlər