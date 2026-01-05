 Ötən ay 25 aptekdə yoxlama aparılıb | 1news.az | Xəbərlər
Ötən ay 25 aptekdə yoxlama aparılıb

Qafar Ağayev15:51 - Bu gün
Ötən ay 25 aptekdə yoxlama aparılıb

Ötən ilin dekabr ayı ərzində Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən ümumilikdə 25 aptekdə yoxlama həyata keçirilib.

Mərkəzdən 1news.az-a verilən məlumata görə, həmin yoxlamalardan 9-u Bakıda, 16-sı isə respublikanın digər şəhər və rayonlarındakı apteklərdə aparılıb.

Aparılmış yoxlamalar nəticəsində 7 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb və həmin hallarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə 7 protokol tərtib edilib.

