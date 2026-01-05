Ötən ay 25 aptekdə yoxlama aparılıb
Ötən ilin dekabr ayı ərzində Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən ümumilikdə 25 aptekdə yoxlama həyata keçirilib.
Mərkəzdən 1news.az-a verilən məlumata görə, həmin yoxlamalardan 9-u Bakıda, 16-sı isə respublikanın digər şəhər və rayonlarındakı apteklərdə aparılıb.
Aparılmış yoxlamalar nəticəsində 7 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb və həmin hallarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə 7 protokol tərtib edilib.
94