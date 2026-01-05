 Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər | 1news.az | Xəbərlər
Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

09:08 - Bu gün
Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

4. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

5. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

6. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

7. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

8. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

9. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

10. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

11. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

12. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

13. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

14. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

15. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

16. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

