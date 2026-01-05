Azərbaycanda son iki gündə 48 cinayətin üstü açılıb
Yanvarın 3–4-də ölkə ərazisində qeydə alınan 43, həmçinin əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 5 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin edilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, axtarışda olduqlarına görə ümumilikdə 8 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 3 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Bundan başqa, narkotik vasitələrlə əlaqəli 13 fakt, eləcə də qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 13 fakt müəyyən edilib.
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 39 nəfər isə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
