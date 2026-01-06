 “Memar Əcəmi” metrostansiyasının 4-cü çıxışı müvəqqəti bağlanacaq | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

“Memar Əcəmi” metrostansiyasının 4-cü çıxışı müvəqqəti bağlanacaq

Qafar Ağayev17:48 - Bu gün
"Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Memar Əcəmi" stansiyasının ikinci vestibülünün keçidində təmir işlərinə başlanılır.

Bu barədə 1news.az-a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

Məlumata əsasən, keçidin divarlarında 260 kvadratmetr sahədə köhnə üzlüklər sökülərək mərmər analoqları ilə əvəz olunacaq, döşəmədə 370 kvadratmetr sahədə mozaika üzlük qranitlə dəyişdiriləcək.

Təhlükəsizlik və işlərin operativ aparılması məqsədilə keçid qismən sərnişinlər üçün açıq olacaq və stansiyanın 4-cü çıxışı müvəqqəti bağlanacaq.

