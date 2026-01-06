 Prezident Bakının gələcək nəqliyyat konsepsiyasından danışdı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Prezident Bakının gələcək nəqliyyat konsepsiyasından danışdı

Qafar Ağayev10:37 - Bu gün
Prezident Bakının gələcək nəqliyyat konsepsiyasından danışdı

“Biz Bakıda bir çox önəmli nəqliyyat layihələrini icra etdik və bu, müəyyən mərhələdə şəhəri tıxaclardan sığortalamağa imkan verdi”.

1news.az xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib.

Dövlət başçısı bildirib ki, əhalinin və avtomobillərin sayının artması mövcud yol infrastrukturunun artıq kifayət etmədiyini göstərir: “Hər il ölkəmizə on minlərlə yeni avtomobil gətirilir, yerli avtomobil istehsalı artır. Ona görə də mövcud yol infrastrukturu artıq bizə kifayət etmir”.

Prezident vurğulayıb ki, Bakının tarixi memarlıq ansamblını dəyişmək mümkün deyil və çıxış yolu yol-nəqliyyat sisteminin idarə edilməsi ilə ictimai nəqliyyata üstünlük verilməsidir: “Mikromobillik və ictimai nəqliyyatın inkişafı əsas çıxış yollarından biridir. Bu istiqamətdə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi beynəlxalq mütəxəssisləri cəlb etməklə fəal işləyir”.

İlham Əliyev qeyd edib ki, Bakının yeni yol infrastrukturunun xəritəsi artıq təsdiqlənib, 10 yeni metro stansiyasının yeri müəyyən olunub və əlavə iki depo tikiləcək:

“Mövcud metro stansiyalarında optimallaşma layihələri icra edilir. Son 20 il ərzində yeddi metro stansiyası tikilib. Əgər onlar olmasaydı, bu gün vəziyyət tam fərqli olardı”.

Dövlət başçısı piyadalar üçün məkanların genişləndirilməsi və bəzi küçələrin yalnız piyadalar üçün nəzərdə tutulmasının davam etdiyini də bildirib: “Yaxın aylarda ictimaiyyət bunu görəcək. Yeni parklar və ictimai zonalar yaradıldıqda, onların nəqliyyat infrastrukturu da paralel şəkildə həll olunur”.

“Sovetski” adlandırılan ərazidə köçürülmə prosesinin davam etdiyini deyən Prezident əlavə edib ki, burada parklar, süni göllər və nəqliyyat infrastrukturu yaradılacaq, o cümlədən metro stansiyaları inşa olunacaq.

Velosiped zolaqlarına da toxunan İlham Əliyev bildirib: “Bəziləri bundan narazıdır, amma inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bu, həm sağlamlıq, həm də tıxaclara qarşı effektiv vasitədir”.

Prezidentin sözlərinə görə, ictimai nəqliyyatın keyfiyyəti yüksəldikcə ondan istifadə ən optimal variant olacaq: “Hər il Bakıya yüzlərlə yeni avtobus gətirilir, o cümlədən havanı çirkləndirməyən elektrobuslar. Dövlət və özəl sektor bu prosesi davam etdirəcək”.

Dövlət başçısı dəmir yollarının rolunu da xüsusi qeyd edib: “Bakı–Sumqayıt dəmir yolu bu gün fəal işləyir. Əgər bu yol olmasaydı, vəziyyət tamamilə fərqli olardı. Eyni zamanda, şəhərdə 50-yə yaxın körpü və yol ötürücüləri tikilib, vaxtilə mövcud olan dairələr aradan qaldırılıb”.

İlham Əliyev vurğulayıb ki, məsələ ciddi nəzarət altındadır: “Proqram qəbul edilib, vəsait səfərbər olunub və hesab edirəm ki, növbəti beş il ərzində Bakının əsas nəqliyyat problemləri öz həllini tapacaq”.

Paylaş:
79

Aktual

Cəmiyyət

2025-ci ildə Səfərbərlik Xidmətinin məsuliyyətə cəlb edilən əməkdaşlarının sayı açıqlandı

Cəmiyyət

Bəzi ölkələrdən Azərbaycana ət idxalına məhdudiyyət tətbiq edilib

Cəmiyyət

Dövlət başçısından məmurlara xəbərdarlıq: Yerlərdən gələn siqnallar yoxlanılır

Siyasət

Prezident: Hər dəfə bayrağımız bir kəndə, şəhərə sancılanda, mənim üçün Azərbaycan məhz o torpaq idi

Cəmiyyət

Süni boya ilə toyuqlara “kənd toyuğu” görünüşü verib satmaq istəyənlər aşkarlandı - FOTO

Mirşahin Ağayev: Azərbaycan Mediasının təmsilçiləri təkcə öz suallarına cavab deyil, həm də növbəti ustad dərsi aldı!

Ötən ay sərhəddə 5 milyon manatdan çox qaçaqmal tutulub

DSX: Ötən ay dövlət sərhədini pоzan 19 nəfər saxlanılıb

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanın bəzi ərazilərində 20 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - Faktiki hava

İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İllə bağlı paylaşım edib

Prezident nəvələri ilə Şahdağda xizək sürdü - FOTO

ASCO: “Kəlbəcər” tankeri istismara tam hazırdır və növbəti səfər üçün təlimat gözləyir - FOTO+ VİDEO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Süni boya ilə toyuqlara “kənd toyuğu” görünüşü verib satmaq istəyənlər aşkarlandı - FOTO

Bu gün, 12:24

Mirşahin Ağayev: Azərbaycan Mediasının təmsilçiləri təkcə öz suallarına cavab deyil, həm də növbəti ustad dərsi aldı!

Bu gün, 12:14

Ötən ay sərhəddə 5 milyon manatdan çox qaçaqmal tutulub

Bu gün, 12:01

DSX: Ötən ay dövlət sərhədini pоzan 19 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:46

Ötən ilin dekabr 150 mindən çox şəxs xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alıb

Bu gün, 11:27

2025-ci ildə Səfərbərlik Xidmətinin məsuliyyətə cəlb edilən əməkdaşlarının sayı açıqlandı

Bu gün, 11:05

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılır

Bu gün, 11:03

Azad edilmiş ərazilərdə 7000-dən artıq LED işıqlandırma qurğusu quraşdırılıb

Bu gün, 11:00

Bəzi ölkələrdən Azərbaycana ət idxalına məhdudiyyət tətbiq edilib

Bu gün, 10:47

Prezident Bakının gələcək nəqliyyat konsepsiyasından danışdı

Bu gün, 10:37

Azərbaycan Prezidenti: Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda tətbiq olunan idarəetmə modeli bəlkə də bütövlükdə ölkəyə tətbiq edilə bilər

Bu gün, 10:25

Məktəbliləri yanvarın sonunda 5 gün tətil gözləyir

Bu gün, 10:08

Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Bu gün, 09:55

Əmtəə bazarlarında qızılın bahalaşması davam edir

Bu gün, 09:54

“Naxçıvanı Türkiyə ilə də birləşdirə biləcək dəmir yolu mütləq olmalıdır”

Bu gün, 09:49

Prezidentdən Azərbaycan dililə bağlı ÇAĞIRIŞ: Hamını bu mübarizəyə dəvət edirəm

Bu gün, 09:45

Abşeronda kişi meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 09:36

Dövlət başçısından məmurlara xəbərdarlıq: Yerlərdən gələn siqnallar yoxlanılır

Bu gün, 09:32

“Elmi inkişaf etdirmək istəyiriksə, islahatlara getməliyik”

Bu gün, 09:31

Prezident: Hər dəfə bayrağımız bir kəndə, şəhərə sancılanda, mənim üçün Azərbaycan məhz o torpaq idi

Bu gün, 09:30
Bütün xəbərlər