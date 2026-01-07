Prezident Cahangir Novruzov, Məsud Aşina və digər bir qrup şəxsi təltif edib
Xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi və Azərbaycan diasporunun inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə bir qrup şəxs təltif edilib.
1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama görə, aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə
Novruzov Cahangir Mütəllib oğlu
“Şöhrət” ordeni ilə
Aşina Məsud Rüstəm oğlu
“Dostluq” ordeni ilə
Acar Ziya Zakir Musa oğlu
“Tərəqqi” medalı ilə
Alaferdov Akif Qədir oğlu
Kələntər Xəlil Əliməmməd oğlu
Kərimova Sevinc Kərim qızı
Pənahova Fəridə Fərhad qızı
Siracov Bəxtiyar Tahir oğlu
Zeynalova Xədicə Əbdülrəhim qızı.
