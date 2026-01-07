 Prezident Cahangir Novruzov, Məsud Aşina və digər bir qrup şəxsi təltif edib | 1news.az | Xəbərlər
Prezident Cahangir Novruzov, Məsud Aşina və digər bir qrup şəxsi təltif edib

17:47 - Bu gün
Prezident Cahangir Novruzov, Məsud Aşina və digər bir qrup şəxsi təltif edib

Xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi və Azərbaycan diasporunun inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə bir qrup şəxs təltif edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama görə, aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə

Novruzov Cahangir Mütəllib oğlu

“Şöhrət” ordeni ilə

Aşina Məsud Rüstəm oğlu

“Dostluq” ordeni ilə

Acar Ziya Zakir Musa oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Alaferdov Akif Qədir oğlu

Kələntər Xəlil Əliməmməd oğlu

Kərimova Sevinc Kərim qızı

Pənahova Fəridə Fərhad qızı

Siracov Bəxtiyar Tahir oğlu

Zeynalova Xədicə Əbdülrəhim qızı.

