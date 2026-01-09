 Baş prokuror Pirallahıda vətəndaşları qəbul edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Baş prokuror Pirallahıda vətəndaşları qəbul edib

17:09 - Bu gün
Baş prokuror Pirallahıda vətəndaşları qəbul edib

Baş prokuror Kamran Əliyev paytaxtın Pirallahı rayonunda vətəndaşları qəbul edib.

Bu barədə 1news.az-a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq prokurorluq orqanları tərəfindən vətəndaşların qəbulu daim diqqətdə saxlanılmaqla onların ərizə və şikayətlərinin yerində dinlənilərək həll olunması üçün müvafiq tədbirlər görülür. Yanvarın 9-da Baş prokuror Kamran Əliyev Bakı şəhəri Pirallahı rayon prokurorluğunun inzibati binasında Pirallahı, Xəzər rayonları və digər bölgələrdən olan vətəndaşları qəbul edib.

Qəbulda iştirak edən 15 nəfər vətəndaşın müraciətində konkret cinayət işlərinin istintaqı, törədilmiş cinayətlər barədə məlumatların araşdırılması zamanı yol verilmiş qanun pozuntuları və məhkəmədə baxılan cinayət işləri üzrə dövlət ittihamının müdafiəsinə dair məsələlərin bilavasitə prokurorluqda və ya aidiyyəti icra orqanlarında operativ həlli üçün müvafiq göstərişlər verilib.

Paylaş:
141

Aktual

Rəsmi

Anar İsgəndərov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Ötən il Naxçıvanda 6 erkən nikahın və 1 qohum evliliyinin qarşısı alınıb

Siyasət

DTX xarici xüsusi xidmət orqanı ilə məxfi əməkdaşlıq edən şəxsi həbs etdi

Cəmiyyət

Ağdərənin 4 kəndinə yola salınan ilk köç karvanı ünvana çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Paytaxtda Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə Fətəli xan Xoyski prospektinin kəsişməsində yeni işıqforlar quraşdırılıb

Ötən il 41,7 milyon ədəddən çox siqaret qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Ötən il Naxçıvanda 6 erkən nikahın və 1 qohum evliliyinin qarşısı alınıb

“Avant Group” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində strukturlaşma və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi prosesi

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

DİN: Ötən 22 cinayətin üstü açılıb

Polislər hava şəraiti ilə əlaqədar fasiləsiz xidmət aparır - FOTO

Gəncədə 3 ev yanıb - FOTO

Azərbaycan və SAT üzrə “qara siyahı” iddiaları: bütöv bir ölkənin imicinə zərbə vuran kimlərdir?

Son xəbərlər

Paytaxtda Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə Fətəli xan Xoyski prospektinin kəsişməsində yeni işıqforlar quraşdırılıb

Bu gün, 17:42

Ötən il 41,7 milyon ədəddən çox siqaret qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 17:37

Ötən il Naxçıvanda 6 erkən nikahın və 1 qohum evliliyinin qarşısı alınıb

Bu gün, 17:24

“Avant Group” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində strukturlaşma və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi prosesi

Bu gün, 17:15

Baş prokuror Pirallahıda vətəndaşları qəbul edib

Bu gün, 17:09

“Kinon” abunəliyini bank kartı ilə ödəmək mümkündür

Bu gün, 16:49

Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:38

Bakıda 20 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bu gün, 16:13

Anar İsgəndərov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 15:52

Bakıda yeni avtomobil və piyada tunellərinin tikintisinə başlanılıb - FOTO

Bu gün, 15:23

DTX xarici xüsusi xidmət orqanı ilə məxfi əməkdaşlıq edən şəxsi həbs etdi

Bu gün, 15:02

Paytaxtda mikromobillik şəbəkəsinin uzunluğu 50 kilometrə çatdırılıb - FOTO

Bu gün, 14:58

Ağdərənin 4 kəndinə yola salınan ilk köç karvanı ünvana çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:41

Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan İran vətəndaşını Özbəkistana təhvil verib

Bu gün, 14:28

Üç televiziya və bir radionun yayımı müvəqqəti dayandırılacaq

Bu gün, 13:09

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:05

Azərbaycanda həbs edilən Tacikistan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib

Bu gün, 12:33

Müəllimin direktor müavinini döyməsi ilə bağlı iddialara məktəbdən AÇIQLAMA

Bu gün, 12:24

Dənizkənarı obyektlərdə “dəvə qutabı” ilə bağlı reydlər davam edir - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:02

Cəbrayıl və Füzulidə baş verən yanğın söndürülüb - VİDEO

Bu gün, 11:41
Bütün xəbərlər