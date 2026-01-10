 Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 20 tüfəng, 8 mindən çox patron aşkarlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 20 tüfəng, 8 mindən çox patron aşkarlanıb

Qafar Ağayev16:27 - Bu gün
Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 20 tüfəng, 8 mindən çox patron aşkarlanıb

Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 20 tüfəng, 8 mindən çox patron aşkarlanıb.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

Yanvarın 9-da polis əməkdaşları paytaxt, respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 5 avtomat silahı, 2 tapança, 13 qumbara, 2 pulemyot, 20 tüfəng, 23 patron darağı və 8518 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

Paylaş:
101

Aktual

Cəmiyyət

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaqda olublar - FOTO

Cəmiyyət

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Dünya

İran etirazlarında ölən və saxlanılanların sayı açıqlandı

Cəmiyyət

Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb - FOTO

Cəmiyyət

Sabunçuda oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Ötən gün itkin düşmüş 5 nəfər tapılıb

Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

“Qaçqınkom” “Qobu Park”da binaların vəziyyəti ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Elektrik avtomobillərinin yanması haqqında həqiqət - qorxu, statistika və reallıq – FOTO - VİDEO

Elşad Xose həbs edildi

Praqa hava limanında insident: AZAL-ın ekipajı təyyarəyə qanunsuz daxilolmanın qarşısını alıb

AMEA-nın vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Son xəbərlər

Sabunçuda oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:53

Ötən gün itkin düşmüş 5 nəfər tapılıb

Bu gün, 17:30

Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

Bu gün, 17:24

“Qaçqınkom” “Qobu Park”da binaların vəziyyəti ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib

Bu gün, 17:04

Küləklə bağlı xəbərdarlıq edildi

Bu gün, 16:59

Qaradağda market və ticarət mərkəzindən oğurluq edən şəxsləri polis saxlayıb

Bu gün, 16:48

Zara İbrahimzadəyə yüksək vəzifə verildi

Bu gün, 16:37

Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 20 tüfəng, 8 mindən çox patron aşkarlanıb

Bu gün, 16:27

Bakıda moped və motosiklet oğurluğu edən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 16:02

İsrail XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

Bu gün, 15:33

Pakistan vətəndaşlarını İrana səfər etməməyə çağırıb

Bu gün, 15:09

Fövqəladə Hallar Nazirliyi güclü küləklə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 14:47

Polis Ağcabədi və Bərdədə ödəmə terminallarından oğurluq edən şəxsi saxlayıb

Bu gün, 14:10

Azərbaycanda kitab və digər nəşrlər üçün yeni dövlət standartı qəbul oluna bilər

Bu gün, 13:44

Azərbaycan neftinin qiyməti 4 faizdən çox artıb

Bu gün, 13:30

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:50

AZAL-ın bələdçisi: Praqa aeroportunda sərnişin agentə yumruq-təpiklə hücum etdi

Bu gün, 12:44

Dumanlı hava şəraitini nəzərə almaması ahıl sürücüyə həyatı bahasına başa gəldi - VİDEO

Bu gün, 12:34

İran etirazlarında ölən və saxlanılanların sayı açıqlandı

Bu gün, 12:14

Polisdən əməliyyat: 31 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 12:10
Bütün xəbərlər