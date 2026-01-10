 “Qaçqınkom” “Qobu Park”da binaların vəziyyəti ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Qaçqınkom” “Qobu Park”da binaların vəziyyəti ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib

Qafar Ağayev17:04 - Bu gün
“Qaçqınkom” “Qobu Park”da binaların vəziyyəti ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən “Qobu Park” yaşayış kompleksindəki binaların vəziyyəti ilə bağlı yayılan iddialar haqda məlumatlara münasibət bildirib.

övlət Komitəsindən 1news.az-a verilən xəbərə görə, bundan öncə də, oxşar hadisə zamanı podratçı şirkət və aidiyyəti qurum tərəfindən aparılan texniki baxış və mühəndis yoxlamaları nəticəsində binaların möhkəmliyi və təhlükəsizliyi ilə əlaqədar heç bir problem qeydə alınmayıb.

"Kompleksin texniki durumu daimi olaraq podratçı tərəfindən nəzarətdə saxlanılır. Monitorinq prosesi çərçivəsində mütəmadi olaraq qiymətləndirmələr aparılır və ehtiyac yaranarsa, qabaqlayıcı tədbirlər görülür", - qeyd olunub.

Paylaş:
94

Aktual

Cəmiyyət

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaqda olublar - FOTO

Cəmiyyət

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Dünya

İran etirazlarında ölən və saxlanılanların sayı açıqlandı

Cəmiyyət

Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb - FOTO

Cəmiyyət

Sabunçuda oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Ötən gün itkin düşmüş 5 nəfər tapılıb

Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

“Qaçqınkom” “Qobu Park”da binaların vəziyyəti ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Elşad Xose həbs edildi

AMEA-nın vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilib

2025-ci ildə Səfərbərlik Xidmətinin məsuliyyətə cəlb edilən əməkdaşlarının sayı açıqlandı

Elektrik avtomobillərinin yanması haqqında həqiqət - qorxu, statistika və reallıq – FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Sabunçuda oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:53

Ötən gün itkin düşmüş 5 nəfər tapılıb

Bu gün, 17:30

Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

Bu gün, 17:24

“Qaçqınkom” “Qobu Park”da binaların vəziyyəti ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib

Bu gün, 17:04

Küləklə bağlı xəbərdarlıq edildi

Bu gün, 16:59

Qaradağda market və ticarət mərkəzindən oğurluq edən şəxsləri polis saxlayıb

Bu gün, 16:48

Zara İbrahimzadəyə yüksək vəzifə verildi

Bu gün, 16:37

Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 20 tüfəng, 8 mindən çox patron aşkarlanıb

Bu gün, 16:27

Bakıda moped və motosiklet oğurluğu edən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 16:02

İsrail XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

Bu gün, 15:33

Pakistan vətəndaşlarını İrana səfər etməməyə çağırıb

Bu gün, 15:09

Fövqəladə Hallar Nazirliyi güclü küləklə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 14:47

Polis Ağcabədi və Bərdədə ödəmə terminallarından oğurluq edən şəxsi saxlayıb

Bu gün, 14:10

Azərbaycanda kitab və digər nəşrlər üçün yeni dövlət standartı qəbul oluna bilər

Bu gün, 13:44

Azərbaycan neftinin qiyməti 4 faizdən çox artıb

Bu gün, 13:30

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:50

AZAL-ın bələdçisi: Praqa aeroportunda sərnişin agentə yumruq-təpiklə hücum etdi

Bu gün, 12:44

Dumanlı hava şəraitini nəzərə almaması ahıl sürücüyə həyatı bahasına başa gəldi - VİDEO

Bu gün, 12:34

İran etirazlarında ölən və saxlanılanların sayı açıqlandı

Bu gün, 12:14

Polisdən əməliyyat: 31 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 12:10
Bütün xəbərlər