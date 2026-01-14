 Kiberpolis sosial şəbəkələrdə 150-dən artıq profilə müdaxilə edən hakeri saxladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Kiberpolis sosial şəbəkələrdə 150-dən artıq profilə müdaxilə edən hakeri saxladı

Qafar Ağayev13:10 - Bu gün
Kiberpolis sosial şəbəkələrdə 150-dən artıq profilə müdaxilə edən hakeri saxladı

Daxili İşlər Nazirliyi Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsinə (KMBİ) sosial şəbəkələrdə müxtəlif şəxslərin profillərinin oxşarını yaradaraq onların dostluğunda olan vətəndaşlara banklar adından həqiqətə uyğun olmayan informasiyalar göndərilməsi və bu yolla çoxsaylı onlayn dələduzluqlar edilməsi barədə məlumatlar daxil olub.

DİN-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, həyata keçirilən əməliyyat-texniki tədbirlərlə qeyd edilən qanunsuz əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 23 yaşlı Zaur Teymurxanov kiberpolis tərəfindən saxlanılıb*.

Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Z.Teymurxanov sosial şəbəkələrdə istifadəçilərin profil şəkillərini əldə edərək onların adlarına oxşar saxta hesablar yaradıb. Daha sonra həmin şəxslərin dost siyahısında olan istifadəçilərə yazaraq guya “*bank kampaniyalarının keçirildiyi, yüksək məbləğdə pul mükafatı qazanmaq imkanı olduğu və kampaniyanın başa çatmasına az vaxt qaldığı*” barədə mesajlar göndərməklə onların kart məlumatlarını əldə edib. Zərərçəkən şəxslər məlumatları və telefonlarına göndərilmiş “OTP” təhlükəsizlik kodlarını təqdim etdikdən sonra kartlardakı vəsait Z.Teymurxanov tərəfindən ələ keçirilib. O, sonradan şəxsiyyətini gizlətmək üçün taladığı pulları xarici onlayn alış-veriş resursları və elektron platformalara yönləndirib. *Araşdırmalarla Z.Teymurxanovun 150-yə yaxın vətəndaşa maddi ziyan vurduğu məlum olub.

Faktla bağlı Baş İdarədə cinayət işi başlanılıb, Z.Teymurxanov istintaqa cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Vətəndaşlara bir daha müraciət edərək bildiririk ki, bank əməkdaşları və ya digər qurumlar tərəfindən heç bir halda kart məlumatları, “PIN, “OTP” və bu kimi digər təhlükəsizlik kodları tələb edilmir. Belə müraciətlərlə qarşılaşan şəxslərə dərhal əlaqəni dayandırmaq, mesajları cavabsız saxlamaq və polisə məlumat vermək tövsiyə olunur.

Paylaş:
138

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

Cəmiyyət

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Siyasət

Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

Rəsmi

“Azərbaycan Mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyası təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Füzuli rayonunda “Məsumə” şirniyyat sexində nöqsanlar aşkarlanıb

Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Azercell yeni rouminq paketlərini istifadəyə verir

Polis Ağcabədi və Bərdədə ödəmə terminallarından oğurluq edən şəxsi saxlayıb

Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisində yanğın başlayıb

Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb - FOTO

Son xəbərlər

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Bu gün, 17:55

Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

Bu gün, 17:43

Füzuli rayonunda “Məsumə” şirniyyat sexində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:42

Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

Bu gün, 17:36

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ötən il 8 milyona yaxın sərnişinə xidmət göstərilib

Bu gün, 17:28

Hikmət Hacıyev Ukrayna səfiri ilə strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 17:23

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

Bu gün, 17:19

Azərbaycanın sənədli irsinin UNESCO-nun “Dünya Yaddaşı Reyestri”nə daxil edilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

Bu gün, 17:18

Xalq Bank 2025-ci ilin yekunlarını açıqladı

Bu gün, 17:12

“Azərbaycan Mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyası təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:55

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Şuşaya 44 il əvvəl tarixi və unudulmaz səfəri

Bu gün, 16:42

Vaqif Xaçatryan və digər 3 erməni Ermənistana təhvil verilib

Bu gün, 16:33

Saxta saytlar vasitəsilə vətəndaşların fərdi məlumatlarının ələ keçirilməsi hədəflənir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:10

Hikmət Hacıyev Qazaxıstan səfiri ilə müzakirə apardı

Bu gün, 15:57

Nəsiminin sabiq icra başçısı “Ağçiçəyim”dən rüşvət istəyib? - Sahibkar danışdı

Bu gün, 15:40

Yenilənmiş “Prestij” lotereyasında yarım milyon uduş sahibini gözləyir

Bu gün, 15:24

Müdafiə Nazirliyi və Ombudsman Aparatının birgə tədbirlər planı imzalanıb

Bu gün, 15:18

Taylandda qatar qəzası: ölənlər və yaralılar var

Bu gün, 15:06

“Şamaxinka”da yeni svetoforlar quraşdırılır - VİDEO

Bu gün, 14:50

Türkiyədə doktorantura səviyyəsi və tədqiqat sahəsi üzrə təqaüdlü təhsil imkanı

Bu gün, 14:37
Bütün xəbərlər