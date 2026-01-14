 Mərkəzi Bank “Fizza Pay”ə icrası məcburi göstəriş verib | 1news.az | Xəbərlər
Mərkəzi Bank "Fizza Pay"ə icrası məcburi göstəriş verib

12:39 - Bu gün
Mərkəzi Bank “Fizza Pay”ə icrası məcburi göstəriş verib

Azərbaycanın Mərkəzi Bankı (AMB) "Fizza Pay" MMC ödəniş təşkilatına icrası məcburi göstəriş verib.

1news.az bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, icrası məcburi göstəriş "Ödəniş təşkilatları və elektron pul təşkilatları tərəfindən fəaliyyətin təşkili və həyata keçirilməsi Qaydası"nın 4.2-ci bəndi ilə əlaqəli məcmu kapitalın minimum miqdarına olan tələbin pozuntusu halının aradan qaldırılması ilə bağlı "Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" Qanunun 63.1-ci maddəsinin tələbləri rəhbər tutularaq verilib.

