Bu istiqamətlər üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

Qafar Ağayev17:58 - Bu gün
Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən sərnişindaşıma sahəsində rəqabətli mühitin, marşrutların təhkim edilməsində qanunvericiliyin tələblərinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin davamı olaraq 569 nömrəli şəhərətrafı, Bakı–Sınıq Körpü (Qazax sərhəd-keçid məntəqəsi), Bakı–Gəncə, Gəncə–Qazax, Qazax–Gəncə və Şabran–Siyəzən şəhərlərarası avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AYNA məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 569 nömrəli şəhərətrafı (Masazır qəsəbəsi – Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi) marşrut üzrə hüquqi şəxs "Çinar-Trans" MMC;

Bakı–Sınıq Körpü (Qazax sərhəd-keçid məntəqəsi) marşrutları üzrə hüquqi şəxs “Xoşqədəmli” MMC;

Bakı-Gəncə marşrutu üzrə hüquqi şəxs “Uğurlu Yol” MMC;

Gəncə-Qazax marşrutları üzrə fiziki şəxslər Cəfərov Samir Vaqif oğlu və Əsgərov Taleh Qafar oğlu;

Qazax-Gəncə marşrutları üzrə fiziki şəxslər Nağıyev Araz Hüseyn oğlu və Cəfərov Samir Vaqif oğlu;

Şabran-Siyəzən marşrutu üzrə fiziki şəxs Ələsgərov Afiq Ağası oğlu qalib elan olunublar.

Müsabiqə “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Qanuna, Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 3 aprel tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənən “Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi Qaydası”na uyğun təşkil olunur.

Marşrut xətləri müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq AYNA tərəfindən mərhələli qaydada müsabiqəyə təqdim edilir. Məqsəd sərnişindaşıma sahəsində göstərilən xidmətin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılması, həmçinin marşrutların təhkim edilməsində şəffaflığın təmin olunmasıdır.

