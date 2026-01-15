 Paytaxtdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 40%-i yenilənib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Paytaxtdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 40%-i yenilənib

Qafar Ağayev11:09 - Bu gün
Paytaxtdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 40%-i yenilənib

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən sərnişindaşıma xidmətinin keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı tədbirlər çərçivəsində 2023-2025-ci illər ərzində keçirilən müsabiqələr nəticəsində marşrut xətlərinə daha müasir və komfortlu nəqliyyat vasitələri cəlb olunub.

Agentlikdən 1news.az-a verilən məlumata görə, 2023-cü ildə 190, 2024-cü ildə 254, 2025-ci il ərzində isə 495 marşrut reysi üzrə müsabiqələr keçirilib. Bu dövr ərzində “Neoplan Cityliner”, “King Long”, “Yutong”, “İsuzu”, “JAC Sunray”, “Qazel NEXT”, “MAN”, “TEMSA HD 12”, “Hyundai County”, “Golden Dragon” markalı 131 müasir avtobus şəhərlərarası daşımalara cəlb edilib. Bakı şəhərindən ölkəninin digər şəhər və rayonlarına şəhərlərası daşıma üzrə avtobus parkının 40% yenilənib.

Avtobuslardan 24-ü 2023, 38-i 2024, 69-u isə 2025-ci ildə istismara buraxılıb.

Eyni zamanda, müsabiqələr nəticəsində Bakı şəhərindən regionlara işləyən avtobusların orta yaşı 18 ildən 12-yə endirilib.

Paytaxtdan regionlara fəaliyyət göstərən reyslərin 96%-i “biletim.az” portalına qoşulub. Vətəndaşlara daha rahat və təhlükəsiz qaydada mənzil başına çatmaq üçün biletləri onlayn qaydada “biletim.az” portalı vasitəsilə əldə etmələri tövsiyə olunur.

Paylaş:
36

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

İqtisadiyyat

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Dünya

İranda etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı 2600-ü ötüb

Cəmiyyət

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Cəmiyyət

Paytaxtdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 40%-i yenilənib

FHN kiçikhəcmli gəmilərə texniki baxış keçirəcək

Pakistanda ilk “ASAN xidmət” mərkəzi fəaliyyətə başlayıb - FOTO

Duman, qar - Faktiki hava açıqlandı

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

“Vətəndaş cəmiyyətinin sülh prosesində rolu” mövzusunda ictimai müzakirə keçirilib - FOTO

Zara İbrahimzadəyə yüksək vəzifə verildi

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaqda olublar - FOTO

Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb - FOTO

Son xəbərlər

Paytaxtdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 40%-i yenilənib

Bu gün, 11:09

Gecə və səhər yollar qardan və buzdan təmizlənib - AAYDA görülən işləri açıqladı - VİDEO

Bu gün, 11:00

İran müvəqqəti bağladığı hava məkanını yenidən açıb

Bu gün, 10:55

FHN kiçikhəcmli gəmilərə texniki baxış keçirəcək

Bu gün, 10:48

Tramp Rza Pəhləvi haqda: Bir çox məsələləri araşdırırıq

Bu gün, 10:41

Pakistanda ilk “ASAN xidmət” mərkəzi fəaliyyətə başlayıb - FOTO

Bu gün, 10:28

Duman, qar - Faktiki hava açıqlandı

Bu gün, 10:25

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bu gün, 10:22

Sumqayıtda dörd qanunsuz ov tüfəngi aşkar olunub

Bu gün, 10:00

7 vəkil barəsində intizam tənbehi tədbirləri tətbiq edilib

Bu gün, 09:37

Lənkəranda qardaş qardaşını bıçaqlayıb

Bu gün, 09:28

İranda etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı 2600-ü ötüb

Bu gün, 09:14

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:09

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:45

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

14 / 01 / 2026, 17:55

Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

14 / 01 / 2026, 17:43

Füzuli rayonunda “Məsumə” şirniyyat sexində nöqsanlar aşkarlanıb

14 / 01 / 2026, 17:42

Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

14 / 01 / 2026, 17:36

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ötən il 8 milyona yaxın sərnişinə xidmət göstərilib

14 / 01 / 2026, 17:28

Hikmət Hacıyev Ukrayna səfiri ilə strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

14 / 01 / 2026, 17:23
Bütün xəbərlər