Bakıda qar yağacağı gözlənilir - Sabahın havası açıqlandı
Yanvarın 20-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın soyuq və arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi, sulu qara, nisbətən yüksək ərazilərdə isə qara keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyi arabir güclənəcək.
Havanın temperaturu gecə və gündüz 0 dərəcədən müsbət 3 dərəcəyədək isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm civə sütunu, nisbi rütubət 75-85 % təşkil edəcək.
Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.
Havanın temperaturu gecə mənfi 2 dərəcədən 6 dərəcəyək şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, dağlarda gecə 8 dərəcədən 13 dərəcəyədək şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 13 dərəcədən 18 dərəcəyədək şaxta, gündüz 3 dərəcədən 8 dərəcəyədək şaxta olacaq.
Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.