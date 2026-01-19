 Qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

15:35 - Bu gün
Qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 19-u axşamdan 21-i səhərədək hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensivləşəcəyi ehtimalı var.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, havanın minimal temperaturunun yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə 0 dərəcəyə yaxın, 21-22-si gecə saatlarında isə 0-3 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir.

Yağıntılı və küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar qısamüddətli çovğun olacağı ehtimal olunur.

Azərbaycanın rayonlarında müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraitinin yanvarın 21-i gündüzədək davam edəcəyi, arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv və güclü olacağı ehtimalı var.

Havanın minimal temperaturunun dağətəyi rayonlarda 6 dərəcəyədək şaxta, dağlıq rayonlarda 7-12 dərəcə, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 18-23 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir.

Ölkə ərazisində, xüsusən də, dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.

Paylaş:
117

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev “Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”na layiq görülüb

Cəmiyyət

İlham Əliyev Davos Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrədə səfərdədir

Cəmiyyət

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb

İqtisadiyyat

Bank BTB-nin staqnasiyası: “beton” aktivlər və likvidlik problemləri

Cəmiyyət

Beynəlxalq axtarışa verilmiş daha 3 şəxs Azərbaycana gətirilib - ADLAR

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Daxili Qoşunların 2025-ci ildə fəaliyyətinə dair müşavirə keçirilib

“Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi ilə bağlı üç maddə üzrə cinayət işi başlanılıb

Redaktorun seçimi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

“Azərbaycan Nəşriyyatı” bağlanır - SƏBƏB

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Qalmaqallı serialın yayımı dayandırıldı

Temperatur 8 dərəcə enir: Qar, buzlanma və güclü külək - XƏBƏRDARLIQ

Son xəbərlər

Beynəlxalq axtarışa verilmiş daha 3 şəxs Azərbaycana gətirilib - ADLAR

Bu gün, 17:54

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:49

Daxili Qoşunların 2025-ci ildə fəaliyyətinə dair müşavirə keçirilib

Bu gün, 17:38

“Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi ilə bağlı üç maddə üzrə cinayət işi başlanılıb

Bu gün, 17:33

“Qarabağ”ın oyunu ilə əlaqədar Bakı metrosunun iş saatı uzadılacaq

Bu gün, 17:14

“Liv Bona Dea Hospital” Nigar Köçərlinin iddialarına cavab verdi

Bu gün, 17:12

Müavin arvadının işdən çıxmasına səbəb olan kişi üzr istədi – VİDEO

Bu gün, 16:46

Yelo Bank 2025-ci ili aktivlərin və depozitlərin əhəmiyyətli artımı ilə tamamlayıb

Bu gün, 16:36

Təcridxanaya narkotik maddə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 16:13

Sabah 10 müntəzəm marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil ediləcək

Bu gün, 16:08

Prezident İlham Əliyev “Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”na layiq görülüb

Bu gün, 16:04

Qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:35

Qanunsuz ağac kəsiminə görə cinayət işi açıldı

Bu gün, 15:27

İlham Əliyev Davos Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrədə səfərdədir

Bu gün, 15:11

Ötən ilin yanvar-noyabr ayları ərzində nikahların və boşanmaların sayı açıqlandı

Bu gün, 14:57

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:35

“Wolt” Azərbaycanda tətbiqin yenilənmiş versiyasını təqdim edib

Bu gün, 14:26

Sabah Bakıda bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq - DYP-dən MÜRACİƏT

Bu gün, 14:16

Ötən həftə 508 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 14:14

Bank BTB-nin staqnasiyası: “beton” aktivlər və likvidlik problemləri

Bu gün, 14:08
Bütün xəbərlər