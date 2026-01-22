Azərbaycanın turizm imkanları Tailandda tanıdılıb
Yanvarın 21-də Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosu Tailandın paytaxtı Banqokda keçirilən "Thai International Travel Fair Business Matching (TITF B2B)" turizm sərgisi çərçivəsində keçirilən B2B görüşlərdə iştirak edib.
1news.az bu barədə Agentliyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, tədbir çərçivəsində Tailandın aparıcı turizm agentlikləri ilə 30-a yaxın görüş keçirilib.
Görüşlərdə tailandlı tərəflərə Azərbaycanın mədəni irsi, təbiəti, sağlamlıq turizmi imkanları, şərabçılıq ənənələri və qış idmanı növləri üzrə potensialı barədə məlumat verilib.
